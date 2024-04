"Geraune" über mysteriöse Verletzungsserie beim FC Bayern

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Kingsley Coman fehlt dem FC Bayern verletzungsbedingt

Vereinsikone Mehmet Scholl sowie der langjährige TV-Kommentator Marcel Reif haben sich in die Diskussion um die mysteriöse Serie an Muskelverletzungen beim FC Bayern eingeschaltet.

"Die Trainer heute delegieren den Bereich der Trainingssteuerung, auch völlig zu Recht, Thomas Tuchel kann sich nicht um alles alleine kümmern. Die Frage ist nur, in welche Hände gibt man ihn ab und da scheint irgendetwas im Argen zu liegen", sagte Scholl in der "Bild"-Sendung "Reif ist live".

Zu seiner aktiven Zeit habe der legendäre Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ein Mitspracherecht in Sachen Belastungssteuerung gehabt. "Er hat dann auch mal gesagt: 'Leute, ihr lauft ins Übertraining, macht weniger mit den Spielern!' Oder: 'Ihr müsst die Jungs spritzig bekommen, die kommen alle mit schweren Beinen zu mir!'", schilderte Scholl.

Reif ergänzte: "Man kann Verletzungen nicht verhindern, aber über die Häufung muss man nachdenken. Es gibt das Geraune, der Hybridrasen sei zu hart, bei Abstoppbewegungen, die ganze Woche im Training und dann am Wochenende im Spiel."

Verletzungen beim FC Bayern? "... dann ist das vereinsschädigend"

Die aktuelle Situation sieht der 74-Jährige als großes Problem für den FC Bayern. "Wenn du aus der Champions League ausscheidest, weil du zu viele Verletzungen hast, dann ist das vereinsschädigend. Irgendetwas stimmt nicht. Tuchel sagt ja auch, das ist zu viel, um Zufall zu sein."

Trotz der angespannten Personalsituation traut Scholl den Münchnern den Einzug ins Champions-League-Halbfinale zu. "Der FC Bayern hat eine gute Chance, weiterzukommen, In besonderen Spielen steht jeder einzelne Spieler unter der Lupe, keiner will abfallen. Dann macht man auch den Weg für den Mitspieler, den man in der Bundesliga vielleicht nicht immer macht, weil es auch um einen selbst geht. Und es geht auch um das große Ziel", so der 53-Jährige.

Der FC Bayern braucht nach einem 2:2 im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Arsenal im Rückspiel am Mittwoch (21:00 Uhr) einen Sieg. Im Halbfinale würde der deutsche Rekordmeister dann auf den Sieger des Duells Manchester City gegen Real Madrid treffen.