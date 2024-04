Das sind die Europacup-Halbfinals der BVB-Geschichte

AFP/SID/INA FASSBENDER

Mats Hummels bejubelt den Viertelfinal-Triumph über Atletico Madrid

Borussia Dortmund steht nach elf Jahren wieder unter den besten vier Teams der Champions League. Zeit für einen Blick auf alle bisherigen Europacup-Halbfinals der BVB-Geschichte.

2023/24, Champions League, Paris St. Germain

"Es gibt nur noch ein Ziel", sagt Niclas Füllkrug, "und das ist Wembley." Der Weg führt über Paris: Im ersten Gruppenspiel bei PSG ist der BVB vor Angst erstarrt, im Rückspiel gab es ein 1:1 - nun kommt es zum Wiedersehen. "Wir haben da noch etwas aufzuholen", betont Julian Brandt.

2012/13, Champions League, Real Madrid

Der BVB ist im Rausch, er ist, wie man so sagt, der "heißeste Scheiß" in ganz Europa. Zu Hause fegt er das große Real mit 4:1 aus dem Stadion, alle vier Tore macht Robert Lewandowski. In Madrid reicht ein 0:2, um ins "German Endspiel" gegen Bayern München in Wembley einzuziehen - dort beendet Arjen Robben den BVB-Traum.

2001/02, UEFA-Cup, AC Mailand

In einer berauschenden Ball-Nacht zerlegt der BVB Milan mit 4:0, Marcio Amoroso hat mit drei Toren eines seiner größten Spiele. Das 1:1 im Rückspiel bringt die Borussia nicht mehr in Gefahr: Sie wird allerdings das Finale gegen Feyenoord Rotterdam verlieren.

1997/98, Champions League, Real Madrid

Im Viertelfinale hat der BVB als Titelverteidiger Bayern München aus dem Weg geräumt, durch ein Tor von Stephane Chapuisat in der Verlängerung. Nun wartet Real Madrid - der BVB verliert unter Trainer Nevio Scala im Estadio Santiago Bernabeu 0:2 und kämpft im Rückspiel vergeblich um eine Wende.

1996/97, Champions League, Manchester United

Jedes Kind weiß, dass ein spektakulärer Heber von Lars Ricken gegen Juventus Turin dem BVB den Champions-League-Titel brachte - aber kaum jemand, dass der junge Mann auch schon das Tor zum Finale aufstieß. Im Rückspiel bei United raubt Ricken durch sein frühes Tor David Beckham, Ryan Giggs und Eric Cantona die Hoffnung auf eine Wende. Der BVB gewinnt 1:0. Wie bereits im Hinspiel.

1994/95, UEFA-Cup, Juventus Turin

Zorc, Riedle, Reuter, Sammer - eine große BVB-Mannschaft zeigt sich im "Vorspiel" auf 1997. Beim 2:2 in Turin gleicht Jürgen Kohler für Juventus aus, er wird nach der Saison zum BVB wechseln und große Erfolge feiern. Das Rückspiel aber geht 1:2 verloren, entscheidend diesmal: Roberto Baggio.

1992/93, UEFA-Cup, AJ Auxerre

Ein Rückspiel-Drama mit Elfmeterschießen, bei dem in Auxerre alle sechs Dortmunder Schützen treffen, Karl, Rummenigge, Reinhardt, Zorc. Nur Stephane Mahe scheitert für die französischen Gastgeber - an Stefan Klos.

1965/66, Europapokal der Pokalsieger, West Ham United

Die schwarz-gelbe Legende ist das Endspiel gegen den FC Liverpool, das Stan Libuda in Glasgow in der 109. Minute entscheidet. Das Halbfinale ist weniger spektakulär: Der BVB gewinnt beide Spiele gegen Bobby Moore und Geoff Hurst, vier von fünf Dortmunder Toren erzielt Lothar Emmerich.

1963/64, Europapokal der Landesmeister, Inter Mailand

Der BVB schlägt sich im Hinspiel hervorragend, das Stadion Rote Erde wird mit mehr als 40.000 Zuschauern zum Tollhaus. Franz Brungs beantwortet das frühe 0:1 durch Sandro Mazzola mit zwei Toren, die Borussia fährt mit einem sehr achtbaren 2:2 nach Mailand - und verliert vor 100.000 Zuschauern 0:2.