Hummels völlig aufgelöst: "Mehr geht nicht im Fußball!"

Mats Hummels erlebte einen unvergesslichen Abend mit seinem BVB

Was für ein Abend im Dortmunder Signal Iduna Park! Der BVB durchlebte ein Champions-League-Rückspiel mit allen Höhen und Tiefen, siegte nach 90 packenden Minuten mit 4:2 gegen Atlético Madrid. Sinnbildlich für die komplette Mannschaft stand dabei Mats Hummels, der erst trauriger Held und dann gefeierter Abwehrchef war.

Das 87. Champions-League-Spiel seiner Karriere wird Mats Hummels wohl nie wieder vergessen. Es war die reinste Achterbahnfahrt der Gefühle, die die über 81.000 Zuschauer im Dortmunder Stadion geboten bekamen - und dafür war der 35-Jährige mitverantwortlich.

Mit der 1:2-Hypothek aus dem Hinspiel im Rücken spielte der BVB zunächst gegen das Ausscheiden an. Nach 39 Minuten stand es dann bereits 2:0 für die Schwarz-Gelben, zu diesem Zeitpunkt wären die Dortmunder zum ersten Mal weiter gewesen.

Hummels selbst leitete dann mit einem unglücklichen Eigentor die vermeintliche Wende zugunsten der Madrilenen ein.

Nicht zuletzt angetrieben vom Abwehrchef des BVB, der sich gemeinsam mit Innenverteidiger-Kollege Nico Schlotterbeck in jeden Ball und jeden Zweikampf warf, drehte Borussia Dortmund nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich noch einmal auf und markierte durch Niclas Füllkrug und Marcel Sabitzer die entscheidenden Tore.

Hummels: "Das vergisst man nie!"

Der Signal Iduna Park wurde spätestens nach Füllkrugs erneutem Führungstreffer zum absoluten Tollhaus. Hummels selbst, der das zwischenzeitliche 1:0 mit einem herausragenden Außenrist-Pass eingeleitet hatte, war noch Stunden nach Abpfiff völlig aus dem Häuschen.

"Ich sage es euch: Wenn ihr als Spieler in so einem Spiel in diesem Stadion auf dem Platz gestanden habt, dann wist ihr: Es geht nicht mehr im Fußball!", schrieb der BVB-Star in einer Instagram-Story in der Nacht zu Donnerstag.

Hummels ist in der laufenden Saison der unumstrittene Führungsspieler in der schwarz-gelben Abwehr, hat alle zehn Partien in der Champions League von Beginn an auf dem Rasen gestanden. "Die Stimmung auf den Rängen, die Energie im Stadion: Sowas gibt es nur hier, das vergisst man nie. NIE!", schrieb der Routinier in emotionalen Worten.

Den nächsten Abend für die Geschichtsbücher im Dortmunder Fußballtempel könnte es schon am 30. April geben, wenn das Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain ansteht.