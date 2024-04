Bayern-Abschied vom Kim nicht ausgeschlossen

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Verlässt Kim den FC Bayern?

In den vergangenen Tagen wurde vermehrt über einen Abgang von Min-jae Kim vom FC Bayern im kommenden Sommer spekuliert. Geplant ist das Stand heute zwar weder vom Klub noch vom Spieler, ausgeschlossen ist das Szenario aber offenbar auch nicht.

Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano in seinem "Daily Briefing" berichtet, ist ein Kim-Abgang vom FC Bayern nach der Saison 2023/24 durchaus möglich. Das allerdings nur unter einer gewissen Voraussetzung.

Der italienische Journalist schreibt, dass der Südkoreaner die Münchner nur dann verlassen könnte, wenn ihm der neue Trainer des Rekordmeisters mitteilt, dass er nicht mit ihm plant. Da der neue Trainer immer noch nicht gefunden ist, kann es auf diese Frage aber noch gar keine Antwort geben.

Kim will sich beim FC Bayern durchsetzen

Gleichzeitig bestätigte Romano einen "Sky"-Bericht, nach dem der Innenverteidiger mit seiner aktuellen Situation in München unzufrieden ist. "Er will natürlich mehr spielen", berichtete der Italiener. Mehr Spielzeit erhofft er sich aber nicht bei einem anderen Klub: "Er ist bereit, um seinen Platz bei Bayern zu kämpfen."

Die Gerüchte über eine mögliche Kim-Rückkehr nach Neapel konnte der Transfer-Insider indes nicht bestätigen. "Wie ich es verstehe, ist an den Berichten über eine Rückkehr zu Napoli nichts dran", verwies er die Spekulationen ins Reich der Fabeln.

Bayern-Vertrag bis 2028

Der 61-malige Nationalspieler Südkoreas hatte erst im letzten Jahr bei den Münchnern unterschrieben, war für 50 Millionen Euro Ablöse vom italienischen Top-Klub SSC Neapel an die Säbener Straße gewechselt.

Insgesamt lief Kim, der einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterzeichnet hat, bislang in 29 Pflichtspielen in Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal und Supercup für den deutschen Branchenprimus auf und erzielte dabei einen Treffer. Im zurückliegenden Januar hatte er wegen seiner Teilnahme an der Asien-Meisterschaft einige Wochen lang gefehlt.