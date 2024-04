Bayern-Pläne mit Haaland und Mbappé enthüllt

IMAGO/MI News

Erling Haaland stand beim FC Bayern auf dem Zettel

Der FC Bayern hat in der Vergangenheit über Transfers von PSG-Superstar Kylian Mbappé oder Ex-BVB-Profi Erling Haaland nachgedacht. Das verriet der ehemalige Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn.

Unter Kahns Leitung habe der FC Bayern bei Transfers groß gedacht. Schon damals spielte Harry Kane eine Rolle in den Gedankenspielen der Münchner.

"Das war unser Denken. Bayern kann einen Harry Kane holen, und Bayern muss sich um einen Erling Haaland kümmern. Bayern darf auch über Kylian Mbappé nachdenken", sagte Kahn in einem Interview mit der "Sport Bild".

Diese Denkweise sei wichtig, da sich der FC Bayern "dieses Standing" erarbeitet hat. "Natürlich geht es nicht nur um solche Spieler, aber wenn man an der Spitze bleiben möchte, braucht man diese Superstars in Kombination mit anderen Charakteren und jungen Spielern, die aus dem Nachwuchs integriert werden können. Die Mischung ist ausschlaggebend", merkte Kahn an.

Mbappé-Transfer für den FC Bayern "unmöglich"

Die Bemühungen um Mbappé seien aber nicht wirklich konkretisiert worden: "Es war kein konkreter Gedanke. Ihn von Paris loszueisen war unmöglich."

Bei Haaland sah das allerdings anders aus. "Haaland hatte dagegen eine festgeschriebene Ablösesumme bei Borussia Dortmund. Wenn wir uns darum nicht gekümmert hätten, wäre es fahrlässig gewesen. Es war unsere Pflicht, die besten Stürmer in Europa zu identifizieren und zu sehen, wer für uns infrage kommt", so Kahn.

Haaland war im Sommer 2022 für rund 60 Millionen Euro vom BVB zu Manchester City gewechselt. An der norwegischen Tormaschine war bekanntermaßen auch der FC Bayern dran. Laut "kicker"-Informationen war der deutsche Rekordmeister bereit, Haaland das vereinsinterne Rekordgehalt von 35 Millionen Euro pro Jahr zu bezahlen.

Doch selbst diese horrende Summe reichte letztlich offenbar nicht aus, um den Norweger nach München zu locken. Stattdessen unterschrieb der Mittelstürmer bis 2027 bei den Sky Blues.