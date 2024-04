Nagelsmann-Berater bestätigt Gespräche mit dem FC Bayern

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Übernimmt Julian Nagelsmann wieder den FC Bayern?

Julian Nagelsmanns Berater Volker Struth hat Gespräche mit dem FC Bayern über eine Zusammenarbeit mit dem derzeitigen Bundestrainer ab der kommenden Saison bestätigt.

"Es wäre ja totaler Quatsch zu sagen, dass wir uns nicht mit Interessenten unterhalten. Ohne dass ich jetzt sagen möchte, wer die Interessenten sind. Ich kann nur sagen, es ist nicht nur Bayern München", sagte Struth in einer neuen Folge von "Spielmacher - der EM-Podcast von 360Media" mit Moderator Sebastian Hellmann.

Der Spieleragent ergänzte: "Das ist normal. Das ist mein Job und es wäre den Medien gegenüber ein Stück weit Verarsche, wenn man sagen würde, wir führen keine Gespräche. Natürlich führen wir jetzt Gespräche."

Nagelsmanns Vertrag beim DFB läuft nach der Heim-EM im Sommer aus. Auch der Verband würde allerdings gerne weiter mit dem 36-Jährigen zusammenarbeiten.

Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Nagelsmann sollen Medienberichten zufolge schon sehr konkret sein. So soll es unter anderem um die Kaderplanung des deutschen Rekordmeisters gegangen sein.

FC Bayern oder DFB? Entscheidung bei Julian Nagelsmann "zeitnah"

Lange dauern wird es nicht mehr, bis Nagelsmanns Zukunft geklärt ist. "Das wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Das entscheidet sich zeitnah. In den nächsten fünf, sechs, sieben Tagen", stellte Struth klar. Nagelsmann selbst habe ja auch angekündigt, "dass er im April wahrscheinlich eine Entscheidung über seine Zukunft treffen wird".

Auf die Frage, zu welchem Schritt er seinem Klienten rate, antwortet Struth in dem Gespräch: "Das zu tun, was ihn am meisten inspiriert, wo er für sich glaubt, dass das jetzt zur richtigen Zeit der richtige Ort ist, wo er vom Bauchgefühl her seine meisten Argumente, die dafür sprechen, empfindet."

Nagelsmann hatte den FC Bayern bereits bis zum März 2023 gecoacht. Dann trennte sich die damalige Vereinsführung um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic von ihm und ersetzte ihn durch Thomas Tuchel. Aber auch dessen kurze Ära in München endet nach der laufenden Spielzeit schon wieder.