"Kimmich lässt die Bayern wieder auferstehen"

Der FC Bayern steht im Halbfinale der Champions League

Der Titel-Traum des FC Bayern in der Champions League lebt. Die Münchner setzten sich am Mittwochabend im Viertelfinal-Rückspiel mit 1:0 gegen den FC Arsenal durch und treffen in der nächsten Runde auf Real Madrid. Joshua Kimmich erzielte per Kopf das Tor des Tages. Die internationalen Pressestimmen zur Partie:

DEUTSCHLAND

kicker: "Dank Kimmichs Kopf: FC Bayern fightet sich ins Halbfinale. Dank einer Energieleistung gegen den FC Arsenal steht der FC Bayern im Halbfinale der Champions League. Beim 1:0-Erfolg zeigten die Münchner insbesondere nach der Pause eine starke Leistung und setzte sich verdient durch."

Süddeutsche Zeitung: "Spätverliebt auf der Abschiedstournee. Erst Schach, dann ein Schlagabtausch wie beim Boxen: Ein Treffer von Joshua Kimmich bringt den FC Bayern ins Halbfinale der Königsklasse. Nach dem 1:0 gegen den FC Arsenal könnten Thomas Tuchels letzte Wochen im Traineramt tatsächlich in Wembley enden."

Der Spiegel: "Kimmich führt FC Bayern ins Halbfinale der Champions League. Defensiv stark wie in besten Zeiten – und vorn mit einem Joshua Kimmich, der seinen ganzen Willen in einen Kopfball legte: Der FC Bayern hat Arsenal ausgeschaltet und darf weiter auf den Champions-League-Titel hoffen."

Frankfurter Allgemeine: "Kimmich köpft Bayern ins Halbfinale. Wiedersehen in Wembley? Nach Borussia Dortmund ist auch Bayern München ins Halbfinale der Champions League eingezogen. Im Rückspiel gegen den FC Arsenal liefert das Team eine Glanzleistung ab."

Abendzeitung: "Halbfinale! Kimmich und Guerreiro ragen bei Bayern-Sieg heraus."

Bild: "Ist DAS der WUMMS für WEMBLEY? Knallharter Kimmich-Kopfball - Unser Traum vom deutschen Finale in London."

ENGLAND

The Sun: "Zahme Gunners krachen aus der Champions League und die Saison gerät aus den Fugen."

BBC: "Arsenal fliegt nach der Niederlage gegen Bayern aus der Champions League. Arsenal schied bitter enttäuschend aus der Champions League aus, als er in euphorischer Atmosphäre in der Allianz Arena vom FC Bayern München geschlagen wurde."

The Independent: "Die Unfähigkeit von Arsenal, dem großen Anlass gewachsen zu sein, bedeutet eine weitere verpasste Chance."

The Mirror: "Arsenals Saison gerät aus den Fugen: Schwache Bayern-Niederlage macht Mikel Arteta große Sorgen."

Evening Standard: "Arsenal scheidet aus der Champions League aus, Kimmich schickt Bayern unter die letzten Vier."

The Telegraph: "Arsenal bricht erneut ein - sie sahen der Herausforderung kaum gewachsen aus. Joshua Kimmichs Kopfballtreffer in der zweiten Halbzeit entschied ein spannendes Viertelfinal-Rückspiel der Champions League, in dem Mikel Artetas Gunners ausschieden."

SPANIEN

AS: "Die Bayern sterben nie. Ein Tor von Kimmich reicht aus, um Arsenal zu besiegen und die Deutschen in ihr erstes Halbfinale seit 2020 zu schicken."

Marca: "Kimmich lässt die Bayern wieder auferstehen und verwehrt Artetas Arsenal den Halbfinaleinzug."

Mundo Deportivo: "Das Wettkampf-Gen der Bayern beendet den Traum des Arsenal-Neulings."

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport: "Kimmich schreit: Bayern steht wieder auf, schlägt Arsenal und zieht ins Halbfinale gegen Real ein."

Corriere della Sera: "Bayern München schlägt Arsenal und zieht ins Halbfinale ein. Ein weiteres deutsches Team rückt in der Champions League vor: Kimmichs Tor in der zweiten Halbzeit sichert den Einzug ins Halbfinale."

FRANKREICH

L'Équipe: "Die Bayern setzen das Abenteuer fort. Nach dem Unentschieden im Hinspiel (2:2) in London gewann Bayern München an diesem Mittwochabend auf heimischem Boden dank eines Treffers von Joshua Kimmich (1:0). Die Bayern qualifizieren sich für das Halbfinale der Champions League."

SCHWEIZ

Blick: "Bayern halten letzte Titelchance am Leben. Bayern München steht zum ersten Mal seit dem Champions-League-Sieg im Jahr 2020 wieder im Halbfinal der Königsklasse. Damit hält der deutsche Rekordmeister seine letzte Titelchance am Leben."