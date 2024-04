Nach CL-Gala: Khedira rechnet mit Kimmich-Kritikern ab

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Matchwinner beim FC Bayern: Joshua Kimmich

Ausgerechnet der in den vergangenen Monaten viel gescholtene Joshua Kimmich hat den FC Bayern mit seinem Weltklasse-Kopfball ins Halbfinale der Champions League geführt. Nach dem Heimsieg gegen den FC Arsenal stimmte sein früherer Nationalmannschaftskollege Sami Khedira ein Loblied auf den Münchner an und attackierte zeitgleich dessen Kritiker.

"Fußball ist am Ende des Tages immer gerecht. Was der Junge in der letzten Saison an Kritik aushalten musste. Er hatte eine schwierige Zeit, mit der Coronaimpfung, der Kritik, keine Ahnung, wie viele Kinder er zu Hause hat", begann Khedira seine Ausführungen über Kimmich bei "DAZN".

Der 29-Jährige wurde von vielen TV-Experten als Sinnbild der Bayern-Krise dargestellt - am Mittwochabend gab er die passende Antwort.

Von sport.de erhielt Kimmich für seinen Auftritt gegen die Gunners folgerichtig die Bestnote.

"Wir müssen solche Spieler schützen, er ist einer unserer Leader. Wenn wir in Deutschland darüber herziehen, dass er gehen soll und nichts kann - diese Experten haben keine Ahnung vom Fußball", betonte Khedira und zielte damit mutmaßlich auf Kimmich-Gegner wie Mario Basler ab.

Der zuletzt wieder als Rechtsverteidiger eingesetzte Allrounder sei ein "toller Charakter" und ein "toller Spieler", der nur "manchmal ein bisschen überdreht".

Khedira-Lob: FC Bayern hat "Gemeinschaft entwickelt"

Von der Leistung des FC Bayern im Viertelfinal-Rückspiel der Königsklasse war Khedira generell angetan.

"Sie haben eine Energie, Emotionalität und Gemeinschaft in der Champions League entwickelt, Bundesliga außen vor, Pokal war Mist gegen Saarbrücken, aber hier in der Champions League und gegen Arsenal haben sie alles gezeigt - emotional und der Glaube an die Mannschaft", hob der Weltmeister von 2014 hervor.

Nach dem 2:2 im ersten Vergleich hatte sich der deutsche Rekordmeister beim Wiedersehen in der Allianz Arena verdient mit 1:0 durchgesetzt.

"Der taktische Kniff von Tuchel hat heute gezogen. Im Hinspiel schon und heute auch wieder. Es gibt das ein oder andere in der Kabine, was nicht so passt, aber wenn es komplett auseinanderdividiert ist, spielt man in der Champions League nicht so eine Saison", stellte Khedira klar.