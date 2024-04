Neuer rätselt über zwei Bayern-Gesichter

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Manuel Neuer steht mit dem FC Bayern im Champions-League-Halbfinale

Der FC Bayern zeigt in der laufenden Saison zwei Gesichter. In den nationalen Wettbewerben enttäuschten die Münchner in den vergangenen Monaten. In der Champions League überzeugt der deutsche Rekordmeister hingegen und steht nach dem Sieg gegen den FC Arsenal im Halbfinale. Manuel Neuer äußerte sich am Mittwochabend zu den Leistungsschwankungen.

Der FC Bayern kann Meister Bayer Leverkusen in der Bundesliga angesichts des Rückstands von 16 Punkten nur noch mit dem viel zitierten Fernglas sehen. Die Münchner präsentieren sich in der Champions League dagegen von einer anderen, deutlich besseren Seite. Der verdiente 1:0-Heimsieg gegen den FC Arsenal (Hinspiel: 2:2) besiegelte den Einzug in das Halbfinale. Hier wartet Real Madrid.

Doch warum konnte der FC Bayern in der Meisterschaft zu selten sein "Königsklassen-Gesicht" zeigen?

"Ich weiß nicht, ob wir heute über die Bundesliga reden müssen. Ich bin jetzt erstmal glücklich und zufrieden. Das sind besondere Abende in der Allianz Arena und man sieht, wozu wir im Stande sind", wird Mannschaftskapitän Manuel Neuer von "Sky" zitiert: "In der Liga haben wir das nicht so oft gezeigt, die Gründe dafür sind schwer zu benennen."

Große Chance für den FC Bayern in der Champions League

Die Titel in der Bundesliga und im DFB-Pokal wurden verpasst, in der Champions League bietet sich für den FC Bayern aber noch die Chance zum ganz großen Coup. Das Wort Halbfinale höre sich "auf jeden Fall gut an", so Neuer.

"Wir haben heute eine sehr gute Leistung gezeigt und wenig zugelassen. Die Disziplin heute war entscheidend dafür, dass wir dieses Spiel gewonnen haben und ins Halbfinale eingezogen sind", analysierte der 38-Jährige die Leistung seines Teams im Viertelfinal-Rückspiel mit Arsenal.

Der FC Bayern präsentierte sich im zweiten Duell mit dem Premier-League-Klub defensiv höchst diszipliniert. Joshua Kimmich erzielte in der 63. Spielminute per Kopfball den goldenen Treffer zum Weiterkommen.