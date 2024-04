SV Darmstadt gibt ersten Sommer-Neuzugang bekannt

FIRO/SID

Bundesliga-Schlusslicht Darmstadt 98 hat in Fynn Lakenmacher den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit verpflichtet.

Wie die Hessen mitteilten, kommt der Angreifer ablösefrei vom Drittligisten 1860 München und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2027. Für Havelse und 1860 absolvierte Lakenmacher insgesamt 101 Drittliga-Spiele, dabei gelangen ihm 17 Tore und sechs Assists.

Der 23-Jährige sei "ein für sein Team hart arbeitender, physisch sehr präsenter und entwicklungsfähiger Stürmer", sagte Trainer Torsten Lieberknecht: "Wir hoffen, dass er sich schnell an die höhere Spielklasse gewöhnt und dadurch den nächsten Schritt in seiner Entwicklung geht." Unabhängig von der Ligazugehörigkeit in der kommenden Saison freue er sich "auf die spannende Herausforderung", sagte Lakenmacher.