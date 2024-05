Scharfe Kritik an Hoeneß-Aussagen

IMAGO/Ulrich Wagner

Uli Hoeneß hat dem FC Bayern mit seinem Interview einen Bärendienst erwiesen

Fußball-Deutschland diskutiert über den öffentlich ausgetragenen Zwist zwischen Uli Hoeneß und Thomas Tuchel. Bundesliga-Legende Jan Aage Fjörtoft hat zu dem Theater beim FC Bayern eine klare Meinung.

"Wenn Uli Hoeneß meint, dass Tuchel kein Entwickler ist, sondern ein Käufer, dann ist das sein Recht, diese Meinung zu haben. Dann muss man sich aber fragen: Wenn du diese Meinung hast, warum sagst du sie drei, vier Tage vor dem wichtigsten Spiel der Bayern in dieser Saison?", warf der Norweger in der "ran Bundesliga Webshow" ein.

Hoeneß hatte Tuchel die Fähigkeit, Talente zu fördern, bei einem Podiumsgespräch der "FAZ" abgesprochen. Vom zum Sommer hin scheidenden Trainer setzte es einen heftigen Konter.

Fjörtoft dazu: "Ich habe mich von Hoeneß immer inspirieren lassen. Aber ich glaube, was er am Freitag im Interview gesagt hat, war ein strategischer Fehler."

Ähnlich sehen es zahlreiche Experten, darunter Lothar Matthäus und Peter Neururer, die Hoeneß' Plauderei in den vergangenen Tagen scharf kritisiert haben.

Für Tuchels Reaktion zeigt Fjörtoft derweil Verständnis: "Ich glaube, jeder Trainer würde so reagieren. Nur wäre nicht jeder Trainer in einer Position, sich so zu trauen wie Tuchel. Aber der geht ja jetzt weg und kann machen, was er will. Wenn einer sagt, dass du keiner bist, der Leute entwickelt, dann geht das auf seine Ehre."

Hoeneß beim FC Bayern in der Kritik: "Timing eine Katastrophe"

Fjörtoft kann einfach nicht verstehen, warum Hoeneß diesen Nebenkriegsschauplatz eröffnet hat, nachdem man über weite Strecken der Saison "ausgesehen hat wie die Reserve-Mannschaft von Bayer Leverkusen".

Der Ex-Frankfurter weiter: "Dann spielt man gegen Real im Halbfinale der großen Champions League und trotzdem schafft man es nicht, die Klappe zu halten. Egal ob Uli Hoeneß sich den Rechtsanwalt von OJ Simpson oder der ganzen Welt holt, er wird trotzdem nie davon freigesprochen, dass sein Timing eine Katastrophe ist."

Bei den Geschehnissen an der Säbener Straße fühlt sich Fjörtoft an einen Kultfilm erinnert. "Hast du 'Der Pate' gesehen mit Marlon Brando? Der Pate würde niemals aufhören. Es gibt so viele Titel in Deutschland: Vorsitzender, Präsident, Manager, Sportverantwortlicher, was weiß ich. Aber bei Bayern entscheidet Uli Hoeneß. Und das wird immer so bleiben", stellte der 57-Jährige klar.