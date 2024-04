Bayern gegen Real: Ausgeglichener geht's (fast) nicht

James Marsh/BPI/Shutterstock via www.imago-images.

Der FC Bayern und Real Madrid trafen zuletzt in der Saison 2017/18 aufeinander

Im Halbfinale der Champions League trifft der FC Bayern auf Real Madrid. Das brisante Aufeinandertreffen der Rekordmeister gab es im Europapokal bislang 26 Mal. Die Bilanz ist nahezu ausgeglichen, auch wenn die Münchner die jüngsten Duelle nicht für sich entscheiden konnten.

Bereits 26 Mal trafen Bayern München und Real Madrid im europäischen Klubfußball in Pflichtspielen aufeinander. Alle Begegnungen fanden in der Champions League oder im Europapokal der Landesmeister statt. Elf Mal gingen die Münchner als Sieger vom Platz. Die Königlichen entschieden zwölf Spiele für sich.

Durchaus besorgniserregend ist die Bilanz im Bernabeu-Stadion, der Heimspielstätte der Madrilenen. Nur zwei der 13 Partien in der spanischen Hauptstadt gingen nach 90 oder 120 Minuten an den Bundesligisten. Auch die Duelle in der jüngeren Vergangenheit entschied der aktuellen Tabellenführer von La Liga weitestgehend für sich.

Den letzten Pflichtspielsieg feierte der FC Bayern im CL-Halbfinale 2011/12. Fünf der letzten sechs Duelle gewann der spanischen Rekordmeister. Den Ruf des Angstgegners, der "Bestia Negra" (Spanisch für "schwarze Bestie"; Anmerk. d. Red.), haben die Bayern also längst nicht mehr in Madrid.

Alle Europacup-Duelle zwischen FC Bayern und Real Madrid in der chronologischen Übersicht: