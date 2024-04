Alonso will unbesiegt bleiben: "Das ist unser Ziel jetzt"

IMAGO/Shutterstock/SID/IMAGO/Simon Dael/Shutterstock

Alonso will in der Bundesliga ungeschlagen bleiben

Nach dem vorzeitigen Titelgewinn nimmt Bayer Leverkusen für den Endspurt in der Fußball-Bundesliga den nächsten Rekord ins Visier.

Trainer Xabi Alonso betonte am Freitag, dass die Werkself als erstes Team überhaupt ohne Niederlage durch eine Bundesliga-Saison kommen wolle. "Das ist unser Ziel jetzt", sagte der Spanier: "Es wäre noch etwas historischer."

Vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Dortmund sind die Leverkusener weiter ungeschlagen, wettbewerbsübergreifend gelangen Bayer 44. Pflichtspiele ohne Niederlage und damit ein europäischer Rekord. Das erste Ziel sei die Meisterschaft gewesen, sagte Alonso, sollte Leverkusen auch in den verbleibenden fünf Ligaspielen nicht verlieren, würde dies die Saison aus seiner Sicht "noch besser machen".

Am Tag nach dem hart erkämpften Halbfinal-Einzug in der Europa League am Donnerstag bei West Ham United (1:1) gab der 42-Jährige zudem zu, dass er mit dem Titelgewinn noch nicht am 29. Spieltag gerechnet hätte. "Ich hatte eine Idee und einen Plan, aber alles ging ein bisschen schneller als gedacht", sagte Alonso - und ergänzte grinsend: "Ich akzeptiere es gerne, dass es ein bisschen früher war."