West-Ham-Coach feuert gegen Leverkusen

IMAGO

Keine besten Freunde: David Moyes und Xabi Alonso

Zwischen West Ham United und Bayer Leverkusen geht es im Viertelfinale der Europa League heiß her. West-Ham-Trainer David Moyes lobt zwar die sportliche Leistung der Werkself, tritt aber dann doch noch verbal nach - wie schon im Hinspiel.

Schon in der ersten Halbzeit der EL-Partie West Ham gegen Leverkusen kochten die Emotionen im Londoner Stadion hoch. Jonathan Tah und Michail Antonio lösten eine Rudelbildung aus. Quasi alle Spieler reihten sich in diese ein. Auch auf der Trainerbank ging es hoch her. West Hams Co-Trainer Billy McKinlay und Alonso-Assistent Sebastian Parrilla flogen sogar vom Platz.

Schon nach dem Hinspiel in Leverkusen hatte David Moyes das Verhalten der Leverkusener Bank eine "Schande" genannt und damit für Aufsehen gesorgt.

Moyes schießt gegen Leverkusen-Bank

Auf die Frage, ob der Vorfall von vergangener Woche zu den Spannungen im Rückspiel geführt habe, sagte Xabi Alonso offen: "Dazu würde ich nicht nein sagen."

Moyes wollte diesmal nicht weiter auf den Vorfall auf dem Rasen eingehen, schoss aber verbal gegen das Trainerteam des Spaniers.

"Ich schaue viel spanischen Fußball und habe in Spanien gearbeitet, also habe ich eine Vorstellung davon, wie es dort zugeht", sagte Moyes. "Aber wenn es so ist, dann möchte man nicht viele spanische Spiele sehen."

West-Ham-Stürmer Michail Antonio haderte mit der Leistung des Referees. Er sah ein Spiel gegen 14 Personen, also Leverkusen und das Schiri-Gespann.

"Wirklich gute Mannschaft"

Trotz des Viertelfinal-Ausscheidens lobte Moyes sein Team.

"Es war eine hervorragende Mannschaftsleistung", erklärte der Trainer. In den beiden Spielen haben wir gegen eine wirklich gute Mannschaft gespielt. Ich denke, dass wir heute Abend die Chance hatten, mit zwei oder drei Toren in Führung zu gehen."

Diese guten Chancen aber hätte man nicht genutzt. "Insgesamt konnte ich den Spielern keinen Vorwurf machen. Ich fand sie fantastisch, ihre Einstellung und ihren Einsatz. Es war eine großartige Leistung gegen eine gute Mannschaft."

"Ich denke, dass die Fans hier schon viele tolle Abende erlebt haben, sei es in Alkmaar, Sevilla, Frankfurt oder heute Abend in Leverkusen, die eine Champions-League-Mannschaft sind, so spielen und nächstes Jahr auch so sein werden. Ich denke, wir haben drei fabelhafte Jahre hinter uns, und ich hoffe, dass wir immer noch die Chance haben, dass es vier werden."