Zidane zum FC Bayern? Gerücht stiftet große Verwirrung

IMAGO/Paquot Baptiste/ABACA

Zinédine Zidane wird abermals mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Die Trainer-Suche des FC Bayern geht in die nächste Runde. Nach der Absage von Bundestrainer Julian Nagelsmann kursiert ein Gerücht, wonach Zinédine Zidane an der Säbener Straße anheuern könnte. Doch was ist an den Spekulationen wirklich dran?

Nachdem Julian Nagelsmann seinen Vertrag als Bundestrainer beim DFB bis 2026 verlängert hat, sorgte ein Bericht der Zeitung "Mundo Deportivo" für Aufsehen. Dort hieß es, Zinédine Zidane könnte der Nachfolger von Thomas Tuchel beim FC Bayern werden.

Man sei nur noch "einen Schritt davon entfernt", die Zusammenarbeit ab Sommer zu beschließen, behauptete "Mundo Deportivo". Derzeit würden letzte Details besprochen werden, danach soll eine Vereinbarung unterschrieben werden. Steuert die Trainer-Suche des FC Bayern also in Richtung Ziel zu? Fraglich.

Zidane zum FC Bayern? Widerspruch von deutschen Medien

Laut "Bild" und "Sky" stimmt es nicht, dass Zidane kurz vor einem Engagement beim deutschen Rekordmeister steht.

"Bild" zufolge sei das Thema aktuell "nicht heiß". Es habe zwischen den Parteien bislang lediglich einen Austausch, aber kein Treffen gegeben. "Sky" berichtet ebenfalls, dass Zidane momentan nicht auf der Liste steht. Der FC Bayern soll stattdessen neue Kandidaten in Betracht ziehen. Konkrete Namen werden in diesem Zusammenhang nicht genannt.

"Sport1" stuft eine Unterschrift von Zidane beim FC Bayern als "unwahrscheinlich" ein. Der Bericht aus Spanien sei "mit Vorsicht zu genießen", so der TV-Sender.

Trainer-Suche des FC Bayern immer komplizierter

Zidane arbeitete zuletzt als Cheftrainer von Real Madrid. Der Franzose ist seit Sommer 2021 vereinslos und stünde somit zur Verfügung.

Die Trainer-Suche des FC Bayern gestaltet sich immer komplizierter. Nachdem der Bundesligist im Februar kommunizierte, dass Tuchel den Verein am Saisonende verlässt, galt zunächst Xabi Alonso von Bayer Leverkusen als Wunschlösung. Doch der Spanier bleibt dem frischgebackenen Meister treu.

Zuletzt wurde Nagelsmann heiß gehandelt. Doch der 36-Jährige macht bei der Nationalmannschaft weiter.