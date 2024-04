VfL Bochum im freien Fall

IMAGO/RHR-FOTO

Beim VfL Bochum läuft es nicht rund

Der VfL Bochum befindet sich auch unter dem neuen Trainer Heiko Butscher im freien Fall.

Marc Lettau war sauer. "Das war viel zu wenig", sagte der Sportdirektor des VfL Bochum nach dem bitteren 0:1 (0:1) im Kellerduell beim VfL Wolfsburg und fügte enttäuscht an: "Das haben wir uns anders vorgestellt."

Seit dem umjubelten Erfolg gegen den FC Bayern Mitte Februar befinden sich die Bochumer im freien Fall. Diesen stoppte auch der neue Trainer Heiko Butscher in seinem zweiten Spiel nicht. Acht Begegnungen hat der VfL nicht mehr gewonnen, die verbleibenden vier Partien werden zu einer Nervenschlacht im Abstiegskampf.

"Die Moral", betonte Butscher, sei "intakt". Doch man sei "unten drin und enttäuscht". Den Coach ärgerte besonders das entscheidende Gegentor durch Jonas Wind kurz vor der Pause (43.): "Wir haben das Gegentor gefressen, wo wir vorher drei-, viermal klären können."

Das tat die Bochumer Defensive allerdings nicht, offensiv waren die Gäste zudem zu harmlos. Takuma Asano (32.) und Philipp Hofmann (71.) vergaben die einzigen beiden größeren Möglichkeiten. "Wir waren wieder nicht zwingend genug und brauchen einfach mehr Entschlossenheit", forderte Hofmann, der sich zudem über das "Eier-Tor" von Wind ärgerte.

Positiv war für den VfL einzig die überraschende Niederlage des 1. FC Köln gegen Schlusslicht Darmstadt 98. So beträgt der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz weiter fünf Punkte. Doch auf eine nervenaufreibende Relegation gegen den Dritten der 2. Liga will sich Bochum nicht einlassen. "Wir brauchen einen Sieg gegen Hoffenheim", sagte daher Abwehrspieler Bernardo mit Blick auf den 31. Spieltag am kommenden Freitag.

Patrick Osterhage fehlt dann gelbgesperrt. Dabei sei die Situation gerade ohnehin "sehr schwierig", so der Mittelfeldspieler: "Es geht uns nicht so leicht von der Hand und wir müssen uns vieles erarbeiten." Das klappte in Wolfsburg nicht. Osterhage hat aber noch Hoffnung: "Wir waren in keinem der letzten Spiele hoffnungslos unterlegen, hatten immer unsere Möglichkeiten. Das Heimspiel gegen Hoffenheim kommt vielleicht ganz gelegen, gegen die haben wir immer ganz gut ausgesehen."