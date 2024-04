Kroos hat "die Massen begeistert"

IMAGO/Mueller/SID/IMAGO/Moritz Mueller

Felix Kroos lobt seinen Bruder Toni

Für Felix Kroos hat die Rückkehr seines Bruders Toni einen "wesentlichen Anteil" am Stimmungsaufschwung rund um die Fußball-Nationalmannschaft.

"Es hat mich beeindruckt, wie sehr er die Massen begeistert hat. Wie er das Fußball-Land ein bisschen zusammengebracht und mit seiner Person einen wesentlichen Beitrag geleistet hat, dass die Vorfreude wieder da ist", sagte Kroos am Montag am Rande der Verleihung der Sepp-Herberger-Awards in Berlin.

Toni Kroos hatte im März sein Comeback in der DFB-Auswahl gegeben und die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) im Mittelfeld angeführt.

"Die Leistung in den zwei Spielen hat ihr übriges getan. Jetzt muss er es natürlich auch bestätigen bei der EM", so Kroos.

Der frühere Profi von Union Berlin und Werder Bremen freue sich in Hinblick auf die Heim-EM auf einen "geilen Sommer, auf eine gute Stimmung und eine Gemeinschaft im Land", sagte Kroos, der seine aktive Karriere 2022 beendet hat.