Rolfes reagiert auf Grimaldos Wechsel-Aussagen

IMAGO/Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen

Alejandro Grimaldo gehört zu den Durchstartern bei Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusens Durchstarter Alejandro Grimaldo liebäugelt mit einem Wechsel in die spanische Liga. Sportchef Simon Rolfes reagiert mit Gelassenheit auf die Aussagen.

Ein Interview von Alejandro Grimaldo lässt aufhorchen. In diesem hinterlegte der Spanier seinen Wunsch, zukünftig in La Liga aufzulaufen.

"Dass er grundsätzlich in seiner Karriere nochmal in seiner Heimat spielen möchte, ist ja nicht dramatisch. Diesen Wunsch haben ja viele Spieler, die gerade im Ausland spielen", sagte Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes dem "kicker".

Grimaldo hatte bei "Radio Marca" darüber gesprochen, dass er zukünftig gerne in seiner spanischen Heimat spielen möchte. "Ja, das ist ein Ziel von mir, in der Zukunft in La Liga zu spielen, weil es mein Land ist", sagte der 28-Jährige.

Für Rolfes sind diese Aussagen kein Grund zur Sorge - zumindest mit Blick auf das kommende Jahr: "Wir planen ihn zu 100 Prozent für die nächste Saison ein." Grimaldo besitzt bei Bayer Leverkusen noch einen Vertrag bis 2027.

Bayer Leverkusens Alejandro Grimaldo inzwischen Nationalspieler

Der Spanier hat seine gesamte Profi-Karriere im Ausland verbracht. 2016 wechselte er von der zweiten Mannschaft des FC Barcelona zu Benfica nach Portugal. Im Sommer war Grimaldo aus Lissabon dann ins Rheinland gewechselt und etablierte sich dort in Windeseile als Stammkraft.

Der technisch starke Außenverteidiger hat mit neun Toren und 13 Vorlagen maßgeblich zur Überraschungs-Meisterschaft der Leverkusener beigetragen.

In dieser Saison hat sich Grimaldo durch seine starken Auftritte auch in die spanische Nationalelf gespielt, kommt inzwischen auf zwei Einsätze.

"Was ich will, sind Titel. Wir sind nah dran, die Europa League zu gewinnen, den Pokal zu gewinnen. Die Bundesliga zu gewinnen ist historisch, aber ein Triple zu gewinnen, wäre verrückt", sagte er.