Rangnick beim FC Bayern ohne Transfer-Freifahrtschein

IMAGO/GEPA pictures/ Johannes Friedl

Wird Ralf Rangnick der neue Trainer des FC Bayern?

Der Wechsel von Trainer Ralf Rangnick vom österreichischen Fußballverband zum FC Bayern rückt näher. Der deutsche Rekordmeister hat seine Karten mittlerweile auf den Tisch gelegt, der ÖFB wiederum grünes Licht für den Transfer gegeben. Beide Parteien warten jetzt nur noch auf Rangnick.

Nach einer langen, komplizierten und phasenweise sehr unangenehmen Suche hat der FC Bayern mit Ralf Rangnick seinen neuen Wunschtrainer gefunden. Der Wechsel des 65-Jährigen könnte schon zeitnah über die Bühne gehen, so Rangnick selbst dies auch möchte. Andere Hürden soll es nicht mehr geben.

Die "SZ" berichtet, dass der FC Bayern dem Trainer sein Angebot mittlerweile auf den Tisch gelegt hat. Lediglich "Nuancen und Unterparagräphchen" seien darin noch zu klären, schreibt die Zeitung. An der Säbener Straße sollen sich Spieler und Staff bereits auf die Ankunft des "Fußball-Professors" vorbereiten.

FC Bayern winkt Rangnick ohne Gegenstimme durch

Der "Rangnick-Plan" wurde auch von höchster Stelle mit voller Überzeugung durchgewunken. Laut "SZ" diesmal ohne eine einzige Gegenstimme - anders als zum Beispiel bei Julian Nagelsmann, dessen Name zumindest bei einem der führenden Köpfe Unbehagen auslöste. Dem Vernehmen nach bei Karl-Heinz Rummenigge.

Scheitern würde der Deal auch nicht am österreichischen Fußballverband. Der "SZ" zufolge wird der ÖFB seinem Trainer keine Steine in den Weg legen, wenn Rangnick wirklich zum FC Bayern möchte. Seinen Wechselwunsch müsse der 65-Jährige dem ÖFB allerdings "explizit mitteilen", heißt es.

Unklar ist noch, welche Ablösesumme die Münchner für Rangnick zahlen müssten. Die "Salzburger Nachrichten" spekulierten in dieser Woche über eine Summe im einstelligen Millionenbereich. Dies deckt sich mit "SZ"-Angaben. Eine genaue Zahl nennt aber auch die Münchner Zeitung nicht.

Offizielles Bayern-Angebot erst in dieser Woche

Ob Rangnick eventuell noch in dieser Woche als neuer Trainer des FC Bayern vorgestellt wird, entscheidet nun eben jener Rangnick. Sagt er "Ja, ich will", so schreibt es die "SZ", ist die Trainersuche der Münchner endlich beendet.

Dass der 65-Jährige dem Rekordmeister noch keine Zusage gegeben hat, ist schlicht und ergreifend dem zeitlichen Ablauf der Geschehnisse geschuldet. Die "Süddeutsche" schreibt, dass der FC Bayern mit seinem offiziellen Angebot erst am Dienstag an den Trainer herangetreten ist.

Zuvor haben allerdings schon Gespräche stattgefunden, in denen Rangnick weitreichende Kompetenzen beim Umbau des Kaders eingeräumt wurden. Versprechen, die ihn letztlich überzeugt haben sollen. Eine Entscheidungshoheit in sämtlichen Transfer-Fragen gebe es für ihn aber nicht, schreibt die "SZ".