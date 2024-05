BVB-"Zweifel" an Mats Hummels enthüllt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Bleibt Mats Hummels dem BVB erhalten?

Mit überragenden Leistungen für Borussia Dortmund, vor allem in der Champions League, sammelte Mats Hummels zuletzt viele Argumente für eine erneute Verlängerung seines auslaufenden Vertrags. Beim BVB sollen aber nicht alle vom 35 Jahre alten Abwehrspieler überzeugt sein.

"Sky" zufolge gibt es stattdessen intern auch "Zweifel" an Hummels und somit Stimmen, die gegen eine weitere Zusammenarbeit votieren. Wie die Entscheidung letztlich ausfällt, sei auch rund zwei Wochen vor dem letzten Saisonspiel, dem Königsklassen-Endspiel gegen Real Madrid im Londoner Wembley-Stadion, nach wie vor komplett offen, heißt es.

Hummels hatte zuletzt immer wieder betont, sich erst nach der Spielzeit festlegen zu wollen, wie es für ihn in Zukunft weitergeht. Dieses Vorgehen ist auch mit dem BVB abgestimmt.

"Sky" berichtet unter Berufung auf Stimmen aus seinem Umfeld, dass der Weltmeister von 2014 im Falle eines Champions-League-Triumphs seine aktive Laufbahn beenden könnte. Auch ein Vereinswechsel, zum Beispiel in die nordamerikanische MLS, soll nicht gänzlich ausgeschlossen sein.

BVB-Zukunft? Mats Hummels will auf "Signale" hören

Hummels hatte unlängst betont, bei seiner Zukunftsplanung auf die "Signale" seines Körpers hören zu wollen. Zudem hat er auch sein Privatleben im Blick. "Mein Sohn geht im Sommer zur Schule. Es ist wichtig, dass sich das vereinbaren lässt", erklärte der Routinier.

Beendet ist inzwischen das Rätselraten um die Zukunft von Marco Reus. Der Vertrag des gebürtigen Dortmunders beim BVB wird nicht verlängert. Reus soll zahlreiche Angebote vorliegen haben, aus den USA, Saudi-Arabien, aber auch der englischen Premier League. Auch Hummels dürften sich im Falle eines BVB-Abgangs durchaus attraktive Optionen bieten.

Leistungsmäßig erlebte er zuletzt so etwas wie seinen zweiten Frühling. In beiden CL-Halbfinalpartien gegen Paris Saint-Germain wurde der 1,91-Meter-Mann zum Man of the Match gewählt, im Rückspiel erzielte er das einzige Tor des Abends. Hummels macht sich zudem noch leise Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Heim-EM im Sommer.