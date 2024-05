Flick-Entscheidung beim FC Bayern offenbar gefallen

IMAGO/Jan Huebner/Franziska Gora

Hansi Flick kehrt wohl nicht zum FC Bayern zurück

Was sich zuletzt bereits andeutete, ist nun offenbar unter Dach und Fach: Hansi Flick wird nicht als Cheftrainer zum FC Bayern zurückkehren.

Das berichten "Sky" und "Bild" übereinstimmend. Nach einer Aufsichtsratssitzung am Montagnachmittag sei ein Flick-Comeback beim deutschen Rekordmeister aktuell kein Thema mehr.

"Sport1" hatte zuvor bereits vermeldet, Flicks Rückkehr an die Säbener Straße sei "fast vom Tisch". Der "kicker" schrieb von Zweifeln an Flick in der Münchner Chefetage.

Übereinstimmend heißt es allerdings, es habe Gespräche zwischen dem ehemaligen Bundestrainer und dem FC Bayern gegeben. Warum dieses letztlich nicht zu einem Vollzug führten, ist unklar.

Ein erneutes Engagement von WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose im Trainerteam des FC Bayern dürfte es damit auch nicht geben. Berichten zufolge hätte der 45-Jährige erneut als Flicks Assistent fungieren sollen. Auch über eine Rückkehr von Klub-Ikone Hermann Gerland war im Zuge dessen spekuliert worden.

FC Bayern: Macht Thomas Tuchel doch weiter?

Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann hatte sich gegen ein Flick-Comeback beim FC Bayern ausgesprochen. "Hansi hat das beim letzten Mal sensationell gemacht. Aber die ganzen Erfolge während Corona, das darf man nicht vergessen", sagte er im Fußball-Talk "Sky90" am Sonntag mit Blick auf die Triple-Saison 2019/2020.

Damals sicherte sich der FC Bayern im Finalturnier in Lissabon den Champions-League-Titel. "Die Deutschen haben damals drei oder vier Wochen vor den anderen Nationen wieder angefangen. Sie hatten einen Fitnessvorteil. Ob er das nochmal so hinbekommt, da hätte ich große Bedenken. Wir haben ja auch alle gesehen, was bei der Weltmeisterschaft passiert ist", sagte Hamann.

Flick galt nach zahlreichen Absagen bei der Trainersuche, zuletzt von Österreichs Nationalcoach Ralf Rangnick, zwischenzeitlich als Favorit des FC Bayern. Stattdessen soll es inzwischen möglich sein, dass es doch mit Thomas Tuchel als Chefcoach weitergeht, dessen Abgang zum Saisonende im Februar in beidseitigem Einvernehmen beschlossen worden war.