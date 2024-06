Bericht deckt "Wahrheit" über Hummels-Zukunft auf

IMAGO/IPA Sport/ABACA

Mats Hummels sagt dem BVB wohl Lebwohl

Mats Hummels hat mit großer Wahrscheinlichkeit am Samstagabend sein letztes Spiel im Dress von Borussia Dortmund absolviert, auch wenn der Verteidiger, dessen Vertrag beim BVB ausläuft, nach dem Champions-League-Finale betonte, dass noch alles offen sei. Ein Medienbericht will jedenfalls nun die "Wahrheit" über Hummels Zukunft beim BVB erfahren haben.

Ein tapferer Mats Hummels trat nach einer starken individuellen Leistung (sport.de-Note 2,0) und einem guten Auftritt seines BVB trotz der bitteren 0:2-Niederlage gegen Real Madrid im Champions-League-Finale vors "ZDF"-Mikrofon.

Dort betonte der Routinier nicht nur, dass die Dortmunder "ein großartiges Spiel gezeigt" hätten und er "richtig stolz auf die Mannschaft" sei, die "viel Mut, Herz und fußballerische Klasse gezeigt" habe, sondern musste danach auch zu seiner persönlichen Zukunft Stellung nehmen, schließlich läuft sein Vertrag beim BVB aus.

Seine Reaktion auf die Frage zu seiner Zukunft: "Tatsächlich keine Ahnung." Es fühle sich "komisch an", fügte er hinzu: "Das wird alles in den nächsten Wochen entschieden. Keine Ahnung, was bei mir im Juli passiert. Ich mag die Situation, aber ein bisschen komisch ist es auch."

Doch hat Hummels wirklich "keine Ahnung"? Nach Informationen von "Bild" ist zumindest ein Verbleib in Dortmund nämlich keine Option mehr.

Das Hummels-Ende in Dortmund sei "quasi beschlossene Sache", heißt es beim Boulevard-Blatt. Der Grund: Unter den BVB-Verantwortlichen habe der 35-Jährige zuletzt immer weniger Fürsprecher gehabt. Der Rückhalt bröckele, wie "Bild" in einem Bericht schreibt, der mit "Die Wahrheit über seine Zukunft" betitelt ist.

Daran würden auch die überaus guten Leistungen in der Champions League nichts mehr ändern. Einerseits sei man sich in der Führungsebene nicht sicher, ob Hummels auch 2024/25 das Niveau halten kann, andererseits gibt es immer noch die zwischenmenschlichen Probleme mit BVB-Coach Edin Terzic, die dem Abwehrmann im Weg stehen.

BVB kein Thema mehr - wie geht es weiter für Hummels?

Vor dem Champions-League-Finale hatte Hummels gegenüber "Sport Bild" noch "BVB, Rücktritt - oder ein anderer Verein" auf die Zukunftsfrage geantwortet.

Nun scheint es so, als wären noch die beiden letztgenannten Optionen ein Thema. Ausgeschlossen hatte der Routinier einen Wechsel "ins ferne Ausland, in die USA oder Ähnliches". Es würde eher ins "nahe europäische Ausland" gehen, so Hummels auch mit Blick auf die baldige Einschulung seines Sohnes, der in München lebt.

Passend dazu brauchte "Sky" zuletzt die AC Mailand ins Spiel. Die Italiener sollen Interesse am Innenverteidiger haben.