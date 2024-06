Nach Transfer-Wirrwarr: Ouedraogo-Vater spricht Klartext

IMAGO/Steinbrenner

Assan Ouedraogo soll bei mehreren Klubs aus England heiß gehandelt werden

Youngster Assan Ouedraogo bestimmte in den letzten Tagen die Schlagzeilen beim FC Schalke 04. Lange Zeit hielten sich die Spekulationen hartnäckig, wonach der deutsche U17-Weltmeister schon in diesem Sommer vom FC Bayern verpflichten werden sollte. Seit dem Wochenende ist klar: Aus dem Wechsel des Schalke-Juwels nach München wird nichts. Nun hat sich auch sein Vater und Berater Alassane Ouedraogo zu dem Transfer-Wirrwarr geäußert.

"Leider sind viele falsche Berichte über Assan im Umlauf. Fakt ist: Es hat nie eine Zusage von Assan und uns an den FC Bayern gegeben, obwohl wir seit Monaten einen gut dotierten und unterschriftsreifen Vertrag vom FC Bayern vorliegen hatten", meinte der Vater des Schalker Top-Talents am Sonntag gegenüber "Sky".

"Wir kannten die aktuelle Situation der Bayern und haben sie natürlich intensiv verfolgt. Die Bayern haben uns nun offen und ehrlich darüber informiert, dass sie sich aus verschiedenen Gründen einen Transfer von Assan in diesem Sommer nicht leisten wollen", so Ouedraogo senior weiter.

Über die nächsten sportlichen Pläne seines Sohnes meinte er: "Assan ist vor kurzem 18 Jahre alt geworden. Wir sind dankbar und stolz über das große Interesse an unserem Jungen. Aber wir haben einen gültigen Vertrag bei Schalke 04 und werden keine voreiligen Entscheidungen treffen. Der nächste Schritt ist unheimlich wichtig für seine persönliche und fußballerische Entwicklung. Der finanzielle Aspekt ist nicht ausschlaggebend, sondern primär die Idee und das Vertrauen des zukünftigen Trainers und der Verantwortlichen."

Alassane Ouedraogo betonte, dass sein Sohn den FC Schalke 04 "im Herzen" trage und dass er daher sehr daran interessiert sei, "eine super Lösung für den Verein und für Assan zu finden".

Kassiert der FC Schalke 04 bis zu 14 Millionen Euro Ablöse?

Nachdem der FC Bayern als nächste Station für den Youngster rausfiel, könnten innerhalb der Bundesliga wieder Eintracht Frankfurt und RB Leipzig auf den Plan treten. Die beiden Klubs wurden in den letzten Wochen immer wieder mit Ouedraogo in Verbindung gebracht und könnten in das Werben um den 18-Jährigen wieder ernsthaft einsteigen.

Neben Interessenten aus der Bundesliga soll es vor allem in der englischen Premier League mehrere Vereine geben, die angefragt hätten, berichtete Spielervater Alassane Ouedraogo weiter: "Wir können bestätigen, dass wir einige schriftliche Angebote erhalten haben. [...] Vor allem aus der Premier League haben sich viele Vereine sehr intensiv mit Assan beschäftigt. Es gibt Teams aus England, die Assan im Sommer gerne direkt für ihre Profi-Mannschaft verpflichten wollen. Wir werden zeitnah die richtige Entscheidung treffen."

Als Ablösesumme für den Mittelfeldspieler sind innerhalb Deutschland rund zehn Millionen Euro, bei einem Verkauf nach England sogar bis zu 14 Millionen Euro Ablöse im Gespräch.