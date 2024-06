Bericht: 1. FC Köln lässt Leistungsträger ziehen

IMAGO/HMB Media/Claus

Marvin Schwäbe wird den 1. FC Köln wohl verlassen

Der 1. FC Köln treibt nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga den Umbruch offenbar weiter voran. Bei Torhüter Marvin Schwäbe haben sich die Vorzeichen zwar gedreht, doch trotzdem steht der Keeper vor dem Abschied.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg via X (vormals Twitter) berichtet, ist die Ausstiegsklausel des 29-Jährigen beim Effzeh inzwischen nicht mehr gültig. Dennoch wolle man dem Leistungsträger in der Domstadt keine Steine in den Weg legen.

Zuletzt hieß es in der "Sport Bild", Schwäbe könne dank der Klausel für vier Millionen Euro gehen. Sport-Geschäftsführer Christian Keller soll über den Wechselwunsch bereits informiert sein.

Ohne den Vertragspassus winkt dem Absteiger laut Plettenberg nun eine geringere Ablöse. Bei nur zwei bis drei Millionen Euro liege die interne Schmerzgrenze.

In den kommenden Wochen werde sich eine Tendenz abzeichnen, zu welchem Verein es Schwäbe zieht, heißt es. Ein Transfer ins Ausland galt bislang als wahrscheinlichste Option.

1. FC Köln weiterhin mit Transfersperre

Fest steht derweil, dass Leihrückkehrer Jonas Urbig am Rhein zur neuen Nummer eins aufsteigen soll. Er war in der vergangenen Saison an den zukünftigen Liga-Konkurrenten Greuther Fürth ausgeliehen und avancierte trotz seines jungen Alters zu den besten Keepern im Unterhaus.

Im Rheinland zeichnet sich derweil weiterhin ein bewegter Sommer ab. Neuzugänge darf der 1. FC Köln nämlich wie schon im vergangenen Winter nicht verpflichten.

Ende Dezember hatte der internationale Sportgerichtshof CAS die Transfersperre gegen den Klub bestätigt. Erst im Januar 2025 dürfen die Rheinländer wieder auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Jeder Abschied wiegt daher doppelt schwer. Abwehrchef Jeff Chabot und Offensivtalent Justin Diehl stehen bereits als Abgänge fest. Auch Benno Schmitz sowie die Leihspieler Luca Waldschmidt, Faride Alidou und Rasmus Carstensen werden den Klub verlassen.

U21-Nationalspieler Eric Martel und Offensivspieler Jan Thielmann hatten sich indes kürzlich zum Verein bekannt.