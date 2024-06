BVB sucht Quintett - Hummels vor Abgang?

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Teil der neuen BVB-Elefantenrunde: Lars Ricken und Edin Terzic (r.)

In der zurückliegenden Saison zeigte Borussia Dortmund national und international extrem unterschiedliche Gesichter. Ein Umstand, den die BVB-Führung in Kürze unter die Lupe nehmen will. Im Fokus steht auch die Personalplanung.

Trainer Edin Terzic, Sport-Geschäftsführer Lars Ricken, Sportdirektor Sebastian Kehl, Kaderplaner Sven Mislintat und Berater Matthias Sammer - so lautet die Zusammensetzung der neuen BVB-"Elefantenrunde", die noch in dieser Woche ihre Schlüsse aus der abgelaufenen Saison ziehen soll. Das berichtet der "kicker".

Das Fachmagazin bestätigt zuletzt kursierende Gerüchte, dass bei der Analyse des BVB keine Denkverbote existieren: Bei angemessenen Offerten sei man bei vielen Spielern gesprächsbereit, kriselnde Top-Verdiener wie Niklas Süle, Sebastien Haller oder Ramy Bensebaini seien ohnehin Abschiedskandidaten. Die Zukunft der Leihspieler Jadon Sancho und Ian Maatsen sei weiterhin "offen", heißt es.

Lars Ricken soll sich jüngeren BVB wünschen

In der Causa Mats Hummels, dessen Vertrag am Ende des Monats ausläuft und der weiterhin noch nicht verkündet hat, wie es weitergehen wird, stünden die Zeichen "eher auf Abschied", will der "kicker" zudem erfahren haben.

Kein Wunder also, dass die BVB-Kaderplaner so einiges zu tun haben. Laut dem Bericht werden für gleich fünf Positionen nach potenziellen Verstärkungen gesucht werden.

Demnach stehen mindestens ein Innenverteidiger sowie ein Außenverteidiger mit Stammplatzpotenzial auf dem schwarzgelben Einkaufszettel sowie ein junger Spieler, der Kapitän Emre Can im defensiven Mittelfeld Druck macht, ein torgefährlicher Stürmer und ein neuer Mann für die offensiven Flügel. Letzteres gilt vor allem dann, falls Sancho den BVB wieder in Richtung Manchester verlässt.

Zudem soll der BVB Defizite in den Bereichen Kreativität und bei den spielerischen Elementen mit dem Ball am Fuß ausgemacht haben. Ricken soll sich zudem wünschen, dass der Kader verjüngt wird.