Matthäus fordert: "Irgendwann muss es gut sein"

IMAGO/Germany v Greece

Matthäus freut sich auf die Heim-EM

Weil Manuel Neuer zuletzt im Dress des FC Bayern als auch im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vermehrt patzte, gab es viel Wirbel darum, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann dem Keeper einen Freifahrtsschein als Nummer eins bei der Heim-EM gegeben hat. Auch Lothar Matthäus kritisierte Neuer gegenüber sport.de, forderte nun aber einen Stopp!

In Hoffenheim, gegen Real Madrid, gegen die Ukraine, gegen Griechenland: Immer wieder rückte Manuel Neuer in den letzten Wochen in den Fokus, weil er - von ihm eigentlich nicht gewohnte - Fehler produzierte, die teils sogar zu Gegentoren führten.

Weil gleichzeitig im DFB-Team Herausforderer Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona mit den Hufen scharrt, monierte selbst Rekordnationalspieler Lothar Matthäus gegenüber RTL/ntv und sport.de, dass Neuer "zu häufig" patzen würde: "Einmal kann es passieren, ein zweites Mal verzeiht man es ihm auch. Aber mittlerweile sind es viele Fehler gewesen, die er gemacht hat." Ein Torwartwechsel würde jedoch "Unruhe und Schlagzeilen" bringen, weshalb er ein Festhalten an Neuer derzeit noch "begrüßen" würde.

In seiner Kolumne bei "Sky" forderte Matthäus nun gar, die Diskussionen um Neuer einzustellen. "Sie hilft uns nicht weiter. Man kann Neuer für seinen Fehler in Madrid oder gegen Griechenland kritisieren, aber man kann ihn auch für seine Paraden gegen die Griechen loben. Wir Deutsche haben den Hang, häufig die negativen Geschichten zu sehen. Auch ich habe Neuer auch kritisiert, aber irgendwann muss es gut sein", schrieb der 63-Jährige.

Matthäus ist die mediale Stimmung rund um das DFB-Team unmittelbar vor Beginn der Heim-EM insgesamt zu negativ.

Matthäus: Fehler machen wir alle

"Wenn wir eine erfolgreiche EM spielen wollen, haben auch wir als Experten und Journalisten gewissermaßen die Aufgabe und die Verpflichtung, die Mannschaft zu unterstützen. So kenne ich es aus anderen Ländern. Dort werden zwar auch Schlagzeilen gemacht, aber zum Spiel hin wird die Mannschaft wieder unterstützt", so der Rekordnationalspieler.

Sein Fazit: "Julian Nagelsmann hat sich festgelegt auf Neuer, der uns über 14 Jahre begeistert und zu vielen Erfolgen beigetragen hat. Fehler machen wir alle. Punkt."

Das DFB-Team trifft im Eröffnungsspiel in München am Freitag (21:00 Uhr/ZDF/MagentaTV) auf Schottland.