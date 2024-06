Darum steht de Ligt beim FC Bayern zum Verkauf

IMAGO/Laci Perenyi

Beim FC Bayern offenbar Wackelkandidat: Matthijs de Ligt

Obwohl er beim FC Bayern eine titellose Saison erlebte, reist Matthijs de Ligt mit Selbstvertrauen zur Europameisterschaft. In der vergangenen Rückserie war der Defensivmann in München endlich wieder eine feste Größe. Dennoch scheint der deutsche Rekordmeister bereit zu sein, den Innenverteidiger abzugeben - aus finanziellen Gründen.

Bevor über die Zukunft von Matthijs de Ligt entschieden wird, steht für den 24-Jährigen zunächst die EM in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) auf dem Programm. Dort ist der Abwehrmann eine feste Säule im Kader der Niederländer.

Mit Oranje trifft de Ligt in Todesgruppe D auf Frankreich, Österreich und Polen. Das erste Spiel findet am 16. Juni in Hamburg gegen Polen (15:00 Uhr/RTL) statt.

Doch schon jetzt kommen Gerüchte um einen möglichen Abschied des Stammspielers vom FC Bayern auf. "Sky" will erfahren haben, warum de Ligt an der Säbener Straße nicht unverkäuflich ist.

Demnach soll der Mix aus Top-Gehalt und Verletzungsanfälligkeit in der Münchner Führungsetage für Skepsis sorgen. De Ligt soll mit einem jährlichen Gehalt von 15 Millionen Euro der bestbezahlte Innenverteidiger im Kader sein, zugleich fällt er häufig aus.

Sportlich präsentierte sich der Rechtsfuß in den letzten Monaten fraglos stabiler als seine Mitbewerber, allen voran Dayot Upamecano und Min-jae Kim patzten viel zu oft. Beide verdienen allerdings weniger Geld - teils deutlich.

Im Frühjahr sollen Manchester United und der FC Arsenal Interesse an de Ligt signalisiert haben, konkret wurde es mit den Premier-League-Vertretern aber nicht.

FC Bayern: De Ligt drittteuerster Neuzugang der Klub-Geschichte

Stand jetzt ist de Ligt noch drei Jahre an den FC Bayern gebunden. 2022 war er für 67 Millionen Euro von Juventus Turin zum deutschen Rekordmeister gewechselt.

Damit ist der Niederländer die drittteuerste Verpflichtung der Klub-Geschichte. Nur Harry Kane (95 Mio.) und Lucas Hernández (80 Mio.) kosteten mehr.

In bislang 73 Pflichtspielen für die Münchner erzielte de Ligt, der erst vor wenigen Tagen seine langjährige Freundin Annekee Molenaar heiratete, fünf Treffer.