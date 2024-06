"Extreme Spannungen" wegen Hummels beim BVB?

IMAGO/Kirchner/Noah Wedel

Mats Hummels (l.) und BVB-Coach Edin Terzic sind sich nicht grün

Mats Hummels und Borussia Dortmund - die Zeichen stehen auf Trennung. Das Verhältnis zwischen dem Routinier und BVB-Coach Edin Terzic soll vollkommen zerrüttet sein. Medienberichte enthüllen neue Details.

Laut "Sky" habe Hummels drei Tage vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid veröffentlichtes Interview mit "Sportbild" intern für "extreme Spannungen gesorgt. In dem Gespräch hatte der Weltmeister von 2014 die Spielweise des BVB in der Bundesliga als teilweise "unterwürfig" und "fußballerisch unterlegen" bezeichnet - eine wenig verklausulierte Kritik an Terzic und seiner taktischen Herangehensweise.

"Sport1" zufolge habe Hummels schon in der Vergangenheit mehrfach gegen Terzic gewettert und seinen Unmut kundgetan. Das Interview habe "die letzten Fetzen in das ohnehin schon längst zerschnittene Tischtuch" gerissen, heißt es.

Brisant: Hummels soll seinen Verbleib beim BVB nun an eine Trennung von Terzic knüpfen. "Sky" und "Sport1" schreiben, dass ein Rauswurf des Übungsleiters jedoch so gut wie ausgeschlossen sei - auch wenn die neue "Elefantenrunde" um Sport-Boss Lars Ricken erst im Laufe dieser Woche tagen und die wechselhafte Saison analysieren wird.

BVB: Hummels-Entscheidung fällt wohl zeitnah

In der Causa Hummels steht derweil wohl zeitnah eine Entscheidung an. Womöglich auch befeuert durch die jüngsten Enthüllungen rund um die Konflikte zwischen dem 35-Jährigen und Terzic könnten die BVB-Verantwortlichen noch in dieser Woche kommunizieren, wie es mit dem verdienten Profi weitergeht. Von einem Verbleib geht allerdings kaum ein Beobachter noch aus.

Hummels, der seine Karriere auf jeden Fall und im Falle eines BVB-Abgangs im benachbarten europäischen Ausland fortsetzen will, könnte es in die italienische Serie A ziehen. Unter anderem die AC Milan sowie die AS Rom wurden zuletzt mit dem Innenverteidiger in Verbindung gebracht.