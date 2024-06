Musiala verrät Zukunftspläne mit dem FC Bayern

IMAGO/Adam Davy

EM-Fahrer Jamal Musiala hat noch große Ziele mit dem FC Bayern

Jamal Musiala zählt seit vier Jahren zu den großen Stars beim FC Bayern, startete in München bereits als Teenager richtig durch. Für seine weitere Zukunft im Verein hat sich der deutsche Nationalspieler eine klare Zielsetzung gegeben.

"Ich will, dass wir guten, attraktiven Fußball spielen und in der Liga und Champions League mit einer guten Mannschaft um die Titel spielen. Ich möchte in einem Umfeld spielen, in dem ein gutes Gefühl herrscht und die Jungs happy auf dem Platz stehen. Denn dann kann ich auch meine Qualitäten zeigen", führte Musiala im Gespräch mit der "Sport Bild" aus, worauf es ihm in den kommenden Jahren beim FC Bayern ankomme.

Für seine weitere Entwicklung sei auch die Trainerfrage an der Säbener Straße eine maßgebliche gewesen: "Für mich war die Trainer-Entscheidung wichtig", so der 21-Jährige zu der geklärten Personalfrage, dass Vincent Kompany beim deutschen Rekordmeister übernehmen wird.

"Ich freue mich darauf, in der neuen Saison mit Vincent Kompany zu arbeiten. Ich habe schon viel von Leroy (Sané, Anm. d. Red.) über ihn gehört, beide haben ja zusammen bei City gespielt. [...] Ich glaube, seine Spielidee passt gut zum FC Bayern. Er ist hungrig, Titel zu gewinnen", meinte Musiala über seinen neuen Boss, der bisher aber noch keinen direkten Kontakt zu ihm aufgenommen hat.

Wechselgerüchte zu Sané und Davies

Musialas Arbeitspapier in München läuft noch bis 2026. Der Offensivmann führte aus, dass neben der Spielphilosophie des Trainers auch der Verbleib seiner engsten Vertrauten in der Mannschaft ein gewichtiges Argument für ihn ist, weiter beim FC Bayern zu bleiben.

"Es ist wichtig für mich, dass ich mich wohlfühle. Leroy und Phonzy (Alphonso Davies, Anm. d. Red.) sind meine engsten Kumpels bei Bayern. Es wäre wichtig für mich, wenn sie blieben. Ich habe das beiden auch gesagt", führte der gebürtige Stuttgarter dazu aus.

Sowohl zu Leroy Sané als auch zu Alphonso Davies hatte es in den vergangenen Wochen hartnäckige Wechselgerüchte gegeben.