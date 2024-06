Diese Kader-Veränderungen plant der HSV

IMAGO/Henning Rohlfs

Laszlo Benes (vorn) soll beim HSV bleiben, wird aber umworben

Der Hamburger SV bastelt derzeit am Kader für die neue Zweitliga-Saison. Dabei wollen die HSV-Bosse um den neuen Sportvorstand Stefan Kuntz wohl einige Veränderungen vornehmen. Ein Spieler könnte laut einem Bericht in Kürze einen kleinen Geldregen einbringen, soll aber über den Sommer hinaus gehalten werden. Doch klappt das?

An der Elbe hat man weiter ein großes Ziel: die Bundesliga. Damit das gelingt, baut der Hamburger SV derzeit ein weiteres Mal den Kader für die große Mission um. Nach Informationen von "Sport Bild" ist derzeit aber vor allem eines wichtig mit Blick auf die aufgeblähte Mannschaft: Verschlankung. Dieses Ziel haben sich die HSV-Verantwortlichen dem Bericht des Sportmagazins nach gesetzt.

Einer der Gründe: Der Zweitligist will unter Neu-Vorstand Stefan Kuntz und Trainer Steffen Baumgart, der zuletzt grünes Licht fürs Weitermachen bekam, vermehrt auf die Jugend setzen und den eigenen Nachwuchs einbinden. Dafür braucht es allerdings Platz im Kader, der in 2023/24 noch durch Leihspieler und Co. auf über 30 Spieler aufgebläht war.

Welche Zielmarke die Rothosen anpeilen, schreibt "Sport Bild" zwar nicht, aber die Mannschaftsstärke soll deutlich kleiner ausfallen.

Während also mit Abgängen zu rechnen ist, soll ein Spieler dem Bericht nach unbedingt gehalten werden: Laszlo Benes. Der Mittelfeld-Routinier hat eine Ausstiegsklausel im Vertrag, die es ihm erlaubt, den HSV in diesem Sommer vorzeitig zu verlassen und seinen eigentlich noch bis 2026 datierten Kontrakt aufzulösen.

Benes bringt dem HSV sechsstellige Summe - oder mehr

Fünf Millionen Euro würde Benes so in die Kassen spülen. Doch offenbar will man in Hamburg lieber mit dem Slowaken weiterarbeiten. Kein Wunder: In der abgelaufenen Spielzeit kam der 26-Jährige auf 13 Tore und elf Assists.

Bei der anstehenden EM ist Benes für sein Heimatland im Einsatz. Hier schaut der HSV vermutlich mit unterschiedlichen Gefühlen hin. Einerseits, weil der HSV dem Vernehmen nach pro Abstellungstag 7000 Euro kassiert und so alleine für die Vorrunde 140.000 Euro sind. Kommt die Slowakei sogar weiter, erhöht sich die Summe dementsprechend.

Andererseits: Überzeugt der EM-Fahrer beim großen Turnier, dürften die Interessenten nicht weniger und die Chancen des HSV auf einen Verbleib des Routiniers damit kleiner werden.

Benes wurde zuletzt unter anderem mit Werder Bremen in Verbindung gebracht, auch Hoffenheim soll interessiert sein.