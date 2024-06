HSV vor Glatzel-Showdown: So ist der Stand

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Verlässt Robert Glatzel den HSV?

Seit Sommer 2021 schnürt Robert Glatzel die Fußballschuhe für den Hamburger SV in der 2. Bundesliga. Doch der Angreifer träumt von Einsätzen im Oberhaus. Zieht der 30-jährige HSV-Star also seine Ausstiegsklausel? Medienberichte bringen ein wenig Licht ins Dunkel um den Showdown, der am Wochenende enden könnte.

22 Tore (vier Vorlagen), 19 Tore (7), 22 Tore (7): Das ist die Ausbeute von Robert Glatzel in den letzten drei Jahren beim Hamburger SV. Zum Aufstieg reichte es dennoch nicht für den Stürmer, der längst die Begehrlichkeiten anderer Klubs geweckt hat.

Der VfB Stuttgart soll erneut am 30-Jährigen dran sein, war sich wohl schon im vergangenen Jahr fast einig, als Glatzel doch beim HSV blieb. Werder Bremen hat die Fühler ausgestreckt, auch über das Interesse des FC Augsburg und des 1. FC Union wurde berichtet.

Was diese Klubs allesamt bieten können, was die Elbstädter nicht bieten können: Erstliga-Fußball. Und genau dort sieht sich Glatzel eigentlich. Umso mehr ist die Sorge in Hamburg groß, dass Glatzel seine Ausstiegsklausel ziehen könnte, die ihm einen Wechsel erlaubt. Diese ist 2,3 Millionen Euro schwer, allerdings wohl noch nur bis Samstag gültig.

Nach Informationen der "Hamburger Morgenpost" und des "kicker" hat Glatzel sich diesbezüglich bislang aber noch nicht bei den HSV-Bossen gemeldet.

HSV hofft auf Glatzel-Verbleib

Laut dem Fußball-Fachblatt gab es aber in dieser Woche ein Treffen zwischen Glatzel und dem neuen Sportvorstand Stefan Kuntz. Dabei soll Glatzel aber - anders als in den Vorjahren - kein finanzieller Extra-Anreiz zum Verbleib geboten worden seien, stattdessen stand die sportliche Entwicklung der Rothosen im Fokus und Glatzels Meinung zu Verbesserungen.

Während Kuntz und Trainer Steffen Baumgart weiter auf einen Verbleib Glatzels hoffen, ist weiter offen, ob dieser nicht doch abwandert.

Dass er allerdings so lange zögerte, die Ausstiegsklausel zu aktivieren, zeigt laut "kicker" einerseits, wie schwer es dem Angreifer falle und andererseits, dass die Interessenten möglicherweise noch kein absolut überzeugendes Angebot vorgelegt haben.

Bis Samstag müssen sich Fans und Verantwortliche also noch gedulden. Erst dann hat der HSV wieder das Heft des Handelns beim Routinier, dessen Vertrag noch bis 2027 datiert ist, komplett selbst in der Hand.