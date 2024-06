Paukenschlag beim BVB! Edin Terzic schmeißt hin

IMAGO/Nigel Keene

Verlässt Terzic den BVB? Auf der BVB-Geschäftsstelle in Brackel wird am Donnerstag die Saison analysiert

Edin Terzic ist nicht mehr länger Cheftrainer bei Borussia Dortmund. Das bestätigte der 41-Jährige am Donnerstagmittag in einer Videobotschaft. Wer den BVB künftig übernimmt, ist noch unklar. Einen Favoriten gibt es aber bereits.

Der BVB und Trainer Edin Terzic gehen getrennte Wege. Borussia Dortmund hat der Bitte nach einem gemeinsamen Gespräch entsprochen, heißt es in einer Mitteilung, die der Klub am Donnerstag verbreitete.

"Liebe Borussen, auch wenn es mir gerade brutal weh tut, möchte ich Euch mitteilen, dass ich mit dem heutigen Tag den BVB verlassen werde. Es war eine riesige Ehre, diesen großartigen Klub zu einem DFB-Pokalsieg und zuletzt in ein Champions-League-Finale führen zu dürfen", so der scheidende Trainer in einem Video.

In der Fußball-Bundesliga reichte es für den abgelösten Vizemeister Borussia Dortmund nur für Platz fünf, in der Champions League spielte man sich derweil bis ins Finale vor. "Sky" und "Ruhr Nachrichten" hatten zuvor berichtet, dass Terzic am Mittwochabend - also einen Tag vor der großen Saisonanalyse mit den Klub-Bossen - seinen Rücktritt angeboten haben soll.

Terzic führte aus: "Ich habe die Verantwortlichen nach unserem Endspiel in Wembley um ein Gespräch gebeten, weil ich nach nunmehr zehn Jahren beim BVB, davon fünf Jahre im Trainerteam und zweieinhalb Jahre als Cheftrainer, das Gefühl habe, dass der anstehende Neustart von einem neuen Mann an der Seitenlinie begleitet werden sollte."

Eine Nachricht von Edin Terzic an alle Borussinnen und Borussen. pic.twitter.com/6KLe5hT4vu — Borussia Dortmund (@BVB) 13. Juni 2024

Zwei Herzen hätten zuletzt in seiner Brust geschlagen. "Aber auch nach intensiven Gesprächen hat sich mein Grundgefühl nicht geändert. Ich wünsche Borussia Dortmund immer nur das Allerbeste und sage nicht Goodbye, sondern auf Wiedersehen. Heja BVB!", schloss Terzic.

Nuri Sahin könnte Terzic-Nachfolger beim BVB werden

"Edin Terzic hat während seiner Zeit beim BVB herausragende Arbeit geleistet. Wir alle sind ihm zu großem Dank verpflichtet. Edin und ich werden immer Freunde bleiben", bedankte sich der langjährige BVB-Boss Hans-Joachim Watzke.

Als Nachfolger werden die Dortmunder aller Voraussicht nach den bisherigen Co-Trainer Nuri Sahin installieren. Das berichtet unter anderem die "Funke Mediengruppe".

Sahin war schon am Donnerstag bei der Saisonanalyse zugegen. Zusammen mit Notar Dr. Steden, der für die formale Seite zuständig sein dürfte.

Die Cheftrainer-Rolle hatte Sahin schon erfolgreich bei Antalyaspor inne, bevor er sich entschloss, vorerst in zweiter Reihe zum BVB zurückzukehren.