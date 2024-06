So reagiert Kehl auf den Terzic-Rücktritt beim BVB

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Sebastian Kehl äußerte sich zum Terzic-Rücktritt

Sebastian Kehl und Edin Terzic sollen in den vergangenen Jahren immer wieder ihre Meinungsverschiedenheiten gehabt haben, wenn es um die fußballerische Ausrichtung der Profis von Borussia Dortmund ging. Am Tag des Rücktritts des bisherigen Cheftrainers Terzics gab es vom BVB-Sportdirektor aber ausschließlich anerkennende Worte.

"Edin ist durch und durch Borusse, ein toller, sehr authentischer Mensch und hat sich immer zu 100 Prozent für den BVB eingesetzt", meinte Kehl auf der Dortmunder Vereinshomepage über den 42-Jährigen, der am Donnerstagnachmittag überraschend sein Aus als Cheftrainer der Westfalen verkündet hatte.

Terzic hatte den BVB in zweiter Amtszeit seit Sommer 2022 gecoacht und die letzten beiden Spielzeiten an der Seitenlinie gestanden.

Ein Titelgewinn blieb dem gebürtigen Mendener dabei verwehrt: 2023 scheiterte Borussia Dortmund denkbar knapp nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses am FC Bayern in der Bundesliga, in der abgelaufenen Spielzeit 2023/2024 war in der Champions League bekanntermaßen erst im Finale gegen Real Madrid (0:2) Schluss.

Kehl meinte anerkennend über den scheidenden Cheftrainer der Schwarz-Gelben: "Wir haben gemeinsam viel erlebt. Es hat großen Spaß gemacht, gemeinsam mit Edin an unseren Zielen zu arbeiten. Unsere Erfolge der vergangenen Jahre werden immer mit ihm verbunden bleiben – und ich bin mir sicher, dass wir uns wiedersehen werden. Edin wird seinen Weg gehen."

Terzic seit 14 Jahren beim BVB aktiv

Wo es den Fußballlehrer, der vor 14 Jahren bereits zum ersten Mal als Jugendtrainer bei Borussia Dortmund in Erscheinung getreten war, hin verschlagen könnte, ist derzeit noch vollkommen ungewiss.

Jüngst wurde immer wieder darüber spekuliert, dass Terzic innerhalb des Vereins die Anerkennung für seine sportlichen Leistungen gefehlt habe. Trotz der Vizemeisterschaft 2023 und dem Einzug ins Königsklassen-Finale 2024 galt er bis zuletzt nie als unumstritten rund um den Verein.