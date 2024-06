Schon bald fix? Sahin steht beim BVB in den Startlöchern

IMAGO/Hesham Elsherif

Nuri Sahin wird wohl neuer Cheftrainer bei Borussia Dortmund

Am Donnerstag sorgte Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund für einen echten Paukenschlag mit der Meldung, dass Edin Terzic als Cheftrainer beim BVB zurückgetreten sei. Seit dem ranken sich die Spekulationen um die Nachfolge des 42-Jährigen. Eindeutiger Anwärter auf den Posten des Coaches bei den Dortmundern ist dabei Nuri Sahin.

Der Ex-Profi, der selbst 274 Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben absolviert hat, wurde erst in der Winterpause zurück zu seinem Heimatverein geholt und arbeitete in der Rückrunde als Co-Trainer unter Edin Terzic.

Der 35-Jährige gilt innerhalb des Profi-Kaders als voll akzeptiert und hoch geschätzt, arbeitete bis zuletzt mit dem ebenfalls zurückgeholten Sven Bender noch in der zweiten Reihe.

Wie es in einem jüngsten "Bild"-Bericht am Donnerstagabend hieß, sei eine Einigung Sahins mit den Dortmunder Vereinsbossen "nur noch Formsache".

Demnach sei eine grundsätzliche Einigung über die Beförderung Sahins zum Cheftrainer längst getroffen, es gehe aber noch um die genaue Vertragslaufzeit sowie finanzielle Eckdaten des neuen Arbeitspapiers. Eine offizielle Verkündung könnte es aber schon am Freitag geben.

BVB-Führungstrio tagt bis in die Abendstunden

Sahin selbst hielt sich am Donnerstag bis zum Nachmittag in der Geschäftsstelle Sport in Dortmund-Brackel auf. Bis dahin war er bei den Gesprächen mit den Vereinsbossen zugegen.

Noch bis in die Abendstunden hinein waren nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" Geschäftsführer Sport Lars Ricken, Sportdirektor Sebastian Kehl sowie der Technische Direktor Sven Mislintat vor Ort. Gut möglich, dass sich das Trio zu diesem Zeitpunkt bereits mit Nuri Sahin und dessen Berater Reza Fazeli geeinigt hatte.

Der gebürtige Lüdenscheider Sahin hatte aus seinen Ambitionen, bald als Cheftrainer wieder in die erste Reihe hervortreten zu wollen, nie ein Geheimnis gemacht. Der BVB hatte ihn zum Jahresbeginn von Antalyaspor aus der türkischen SüperLig zurück in die Bundesliga geholt. In Antalya hatte er zunächst noch als Spieler auf dem Platz gestanden, ehe er den Klub als Teamchef übernommen hatte.

Mit Borussia Dortmund wurde Nuri Sahin 2011 Deutscher Meister sowie 2017 DFB-Pokalsieger.