Hummels meldet sich: "Art und Weise macht mich traurig"

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich dazu entschlossen, Mats Hummels kein Angebot für eine Vertragsverlängerung zu unterbreiten. Der langjährige Innenverteidiger des BVB hätte sich einen anderen Abschied gewünscht, wie er nun bekannte.

Abwehr-Star Mats Hummels hat mit einem emotionalen "Liebesbrief" auf sein Aus bei Borussia Dortmund reagiert. Der Revierklub hatte die Trennung am Freitagmittag bekannt gegeben. Hummels selbst hatte sich seine Zukunft seinerseits lange offen gehalten.

"Vor allem die Art und Weise macht mich sehr traurig, denn dieser unpersönliche Abschied wird unserer gemeinsamen Zeit nicht gerecht", schrieb Hummels nun auf Instagram: "Aber so ist das in diesem Geschäft leider manchmal und der Tag wird kommen, an dem wir das vor der gelben Wand nachholen."

"Ich habe mir diesen Abschied ein stückweit selbst ausgesucht"

Anders als Klub-Idol Marco Reus, dessen Trennung zum Saisonende schon im Mai feststand, konnte sich Mats Hummels nicht mehr von den eigenen Fans verabschieden. Der 35-Jährige weiß: "Ich habe mir diesen Abschied ein stückweit selbst ausgesucht, weil ich ganz bewusst keine frühzeitige Entscheidung über meine Zukunft treffen wollte." Kritik an den neuen Entscheidungsträgern um Sport-Geschäftsführer Lars Ricken übte er daher explizit nicht.

Die letzten Monate seien für Mats Hummels "emotional wirklich herausfordernd" gewesen, "weil immer klar war, es könnten die letzten in schwarz und gelb sein". Jene Momente, etwa als er nach dem letzten Heimspiel alleine am Pfosten saß um "die Stimmung aufzusaugen", seien ganz besonders gewesen: "Gänsehaut pur, auch wenn ich gerade nochmal daran denke. Das war und ist eine große Ehre und werde ich nie vergessen."

Hummels stellt klar: "Da waren sehr viele Un- und Halbwahrheiten dabei"

In seinem Abschiedsbrief an die schwarz-gelben Anhänger ging der Weltmeister von 2014 unterdessen auch indirekt auf Medienberichte ein, nach denen er einen Verbleib in Dortmund an eine Trennung von Cheftrainer Edin Terzic geknüpft haben soll. Am Donnerstag hatte der BVB indes bekannt gegeben, dass Terzic den Revierklub auf eigenen Wunsch hin zur neuen Saison verlassen wird.

"Tut mir bitte einen Gefallen und glaubt nicht alles, was die letzten Tage so zu lesen war. Da waren sehr viele Un- und Halbwahrheiten dabei", stellte Hummels klar: "Nur so viel: in all den Jahren stand der BVB für mich immer über allem, und ich wollte auf und neben dem Platz immer das Beste für den Verein. Der Einfluss eines 35 Jahre alten Spielers, der nicht weiß wie seine Karriere ab dem Sommer weiter geht, war die letzten Monate sicher nicht so groß, wie er medial teilweise gemacht wird."