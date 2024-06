Nächster Trainer-Hammer beim BVB?

imago sportfotodienst

Marcel Schmelzer (l.) könnte in das Trainerteam des BVB aufrücken

Überraschend vermeldete Borussia Dortmund am Donnerstag das Ende der Zusammenarbeit mit Edin Terzic. Am Freitag folgte dann die Bestätigung, dass der bisherige Co-Trainer Nuri Sahin die Verantwortung an der Seitenlinie übernimmt. Der Ex-Profi könnte dabei nun Verstärkung von einer weiteren BVB-Legende erhalten.

Borussia Dortmund hat schnell einen Nachfolger für den zurückgetretenen Trainer Edin Terzic gefunden: Der bisherige Assistenzcoach Nuri Sahin rückt wie erwartet beim BVB in die erste Reihe. Das gab der Bundesligist am Freitagnachmittag offiziell bekannt.

Wie das Trainerteam des ehemaligen türkischen Nationalspielers aussieht, ist noch nicht geklärt. Dass Sven Bender, der im vergangenen Januar gemeinsam mit Sahin als Co-Trainer bei BVB anheuerte, weiterhin zum Staff des Bundesligisten gehört, ist aber wohl sicher.

Komplettiert Marcel Schmelzer das BVB-Trainerteam?

Laut "Bild" könnte nun eine weitere Klub-Ikone in das Trainerteam der Profimannschaft aufrücken. Der Boulevardzeitung zufolge steht eine erneute Beförderung von Marcel Schmelzer im Raum. Der 36-Jährige sollte zur kommenden Saison eigentlich als Assistent von U23-Coach Jan Zimmermann agieren.

Dem gebürtigen Magdeburger bescheinigt "Bild" "ein herausragend gutes Verhältnis" zu Sahin. Der Kontakt aus gemeinsamen Zeiten im BVB-Trikot sei nie abgerissen, heißt es weiter.

Der ehemalige Linksverteidiger der Schwarz-Gelben sei aber nicht die einzige Option, die aktuell in Dortmund als Assistent diskutiert werde.

Erst 2023 hatte der BVB Schmelzer als Co-Trainer der U17 verpflichtet. Hauptverantwortlich gecoacht wird die B-Jugend, die sich jüngst zum deutschen U17-Meister krönte, von Karsten Gorges. Dort sammelte Schmelzer erste Erfahrungen als Übungsleiter und sollte seine Erfahrung an die Talente weitergeben. Nun wird er diese Funktion womöglich bald auch bei den BVB-Profis erfüllen.