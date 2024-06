José Mourinho bestätigt Interesse des BVB

IMAGO/SeskimPhoto

José Mourinho war einst Thema beim BVB

Mit Nuri Sahin statt Edin Terzic gab es bei Borussia Dortmund zuletzt mal wieder einen Wechsel auf der Trainerposition. Einer, der auch mal beim BVB ein Thema war, ist laut eigener Aussage der portugiesische Star-Coach José Mourinho.

Das Werben der Schwarz-Gelben um seine Person plauderte Mourinho bei einer Veranstaltung im Vorfeld des EM-Auftaktspiels zwischen Deutschland und Schottland in München aus.

"Als ich vor einigen Jahren kurz davor stand, zu Borussia Dortmund zu gehen, habe ich Deutsch gelernt. Es war nicht einfach, aber ich habe es probiert“, schilderte der 61-Jährige bei dem Event. Wann genau er das BVB-Traineramt in Aussicht hatte, verriet Mourinho allerdings nicht.

Fest steht allerdings: Der Posten ist in Dortmund in der jüngeren Vergangenheit so etwas wie ein Schleudersitz.

Nach dem Ende der achtjährigen Amtszeit von Jürgen Klopp im Sommer 2015 gaben sich die Übungsleiter beim BVB die Klinke in die Hand. Zunächst übernahm Thomas Tuchel, 2017 dann für nur wenige Monate der Niederländer Peter Bosz. Es folgten Peter Stöger, Lucien Favre sowie die erste Amtszeit von Terzic. Dann wurde zunächst Marco Rose BVB-Coach, eher Terzic wieder auf die Bank zurückkehrte.

BVB: Nuri Sahin übernimmt Traineramt von Edin Terzic

Dieser verkündete am Donnerstag seinen freiwilligen Rückzug vom Amt. Der 41-Jährige habe um die sofortige Auflösung seines Vertrags gebeten, der Klub habe dieser Bitte nach einem gemeinsamen Gespräch entsprochen, hieß es in der Mitteilung.

Die Entscheidung tue ihm "brutal weh", betonte Terzic und bezeichnete seine Arbeit beim BVB als "riesige Ehre".

Einen Tag später bestätigte der BVB mit Sahin dann Terzics Nachfolger. "Es ist mir eine große Ehre, Trainer von Borussia Dortmund sein zu dürfen. Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen des Klubs für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken. Auf meine Aufgabe beim BVB freue ich mich sehr. Wir werden vom ersten Tag an mit viel Energie und großer Leidenschaft alles dafür tun, um den maximal möglichen Erfolg zu haben", sagte der frühere Dortmunder Profi.