Hertha BSC bindet Talente-Duo

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Oliver Rölke bleibt Hertha BSC treu

Mit Christian Fiél hat Hertha BSC bereits den Trainer unter Vertrag genommen, der den Hauptstadtklub 2024/25 zurück in die deutsche Fußball-Bundesliga führen soll. Aber auch ab davon treibt die Alte Dame die Planungen weiter voran. Vor allem mit Blick auf den eigenen Nachwuchs.

Nachdem Hertha BSC am Montag verkündete, dass Nachwuchs-Stürmer Oliver Rölke dem Verein bis 2027 treu bleibt, bestätigten die Berlin am Dienstag die Verlängerung von Defensiv-Talent Jamie Sherwood.

Rölke, der mit der U19 von Hertha BSC erst im Halbfinale der deutschen Meisterschaft haarscharf an der A-Jugend des BVB scheiterte und gegen die Schwarzgelben drei Tore schoss, hat am Montag einen Profivertrag bis Ende Juni 2027 unterzeichnet. Das bestätigte der Zweitligist.

"Wir freuen uns sehr, ein weiteres Eigengewächs aus unserer Akademie auf dem Weg in den Profibereich begleiten zu können. Oliver stellt mit seiner Größe sowie seinem Abschluss ein sehr spannendes Spielerprofil dar – zumal sein Potenzial noch deutlich mehr verspricht", kommentierte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber die Verlängerung auf "herthabsc.com".

Talent freut sich "auf die nächsten Schritte" bei Hertha BSC

"Oliver hat seinen Torriecher mit einer herausragenden Quote untermauert. Er ist ein echter Neuner, der durch viel Energie besticht. Obendrein zeichnet ihn sein klarer Charakter aus. Wir sind happy, dass seine Reise bei Hertha weitergeht. Nun wünschen wir uns, dass er seinen ersten Profitreffer in Blau-Weiß erzielt", ergänzte Andreas Neuendorf, Direktor Akademie & Lizenzspielerbereich.

Rölke, der 2023/24 20 Tore in 18 Einsätzen für die A-Junioren erzielte, betonte, er freue sich "auf die nächsten Schritte". In der kommenden Spielzeit soll der 1,92 Meter große Torjäger vermehrt für die U23 in der Regionalliga Nord/Nordost zum Einsatz kommen.

Der 18-jährige Sherwood hat seinen Vertrag ebenfalls verlängert, über die neue Laufzeit gab Hertha allerdings keine Info. Der deutsche U18-Nationalspieler schnürte die Schuhe 2023/24 Seite an Seite mit Rölke für die U19.