Millionen-Regen für den FC Bayern in Gefahr

IMAGO/Ulrich Wagner

Max Eberl und der FC Bayern hoffen auf einen Millionen-Regen

Zuletzt sah es so aus, als könne sich der FC Bayern in Kürze über einen warmen Geldregen freuen - und zwar wegen des bevorstehenden Transfers des früheren Münchners Joshua Zirkzee vom FC Bologna zur AC Milan. Doch der Millionen-Deal könnte - zumindest vorerst - platzen.

Wie das italienische Transfer-Portal "calciomercato.com" berichtet, fordert Zirkzees Berater Kia Joorabchian satte 15 Millionen Euro Vermittlungsprovision für den Transfer des 23 Jahre alten Angreifers. Joorabchian sei der Ansicht, Zirkzees wohl rund 40 Millionen Euro teure Verpflichtung sei ein Schnäppchen für Milan und der Klub deswegen in der Pflicht, ihn dafür großzügig zu bezahlen.

Die Rossoneri wollen dieses Spiel aber offenbar nicht mitspielen. Weniger als zehn Millionen Euro habe die Mailänder Führungsriege dem Zirkzee-Agenten bislang geboten, heißt es. Eine Erhöhung sei nicht geplant.

Dem Bericht zufolge sei der eigentlich schon weit fortgeschrittene Deal vorerst auf Eis gelegt - und könnte gar komplett ins Wanken geraten.

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern, aber ...

Für den FC Bayern sind das erst einmal schlechte Nachrichten. In Zirkzees Vertrag in Bologna ist dem Vernehmen nach neben einer Rückkaufoption in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro auch eine Weiterverkaufsbeteiligung verankert. Und diese hat es in sich: 50 Prozent der möglichen Ablöse für Zirkzee würden angeblich nach München fließen.

Komplett vom Tisch ist dieses Szenario allerdings noch nicht. Laut "calciomercato.com" erhöhe Joorabchian jetzt den Druck auf Milan, den Transfer schnell zu den Konditionen der Spielerseite abzuwickeln. Ansonsten droht er angeblich damit, Zirkzee bei einem anderen Verein unterzubringen.

Großes Interesse am niederländischen EM-Fahrer soll Englands Vizemeister FC Arsenal haben. Die Gunners offerieren ihm angeblich einen sehr gut dotierten Fünfjahresvertrag.