Hertha BSC bietet Topscorer Reese aktiv an

IMAGO/BEAUTUFUL Sports/Richter

Verlässt Fabian Reese Zweitligist Hertha BSC im Sommer?

Die Zukunft von Fabian Reese bei Fußball-Zweitligist Hertha BSC ist weiter ungewiss. Nun wollen die Berliner offenbar aktiv auf andere Klubs zugehen, um den Führungsspieler zu verkaufen.

Hertha BSC wittert ein Millionen-Geschäft mit Leistungsträger Fabian Reese: Wie "Sport Bild" berichtet, bietet der Hauptstadtklub den 26-Jährigen derzeit aktiv bei anderen Vereinen an. Damit soll ein Transfer in diesem Sommer ermöglicht werden.

Klar ist: Die Alte Dame würde den torgefährlichen Angreifer eigentlich gerne halten. Aus gutem Grund wurde dem gebürtigen Kieler im vergangenen Februar ein neues Vertragsangebot vorgelegt. Seither ist Fabian Reese langfristig bis 2028 an Hertha BSC gebunden.

Doch die Berliner wissen eben auch, dass der ehemalige Schalker unbedingt in der Bundesliga spielen will. Nach dem deutlich verpassten Wiederaufstieg in der abgelaufenen Saison hat Hertha nur wenig sportliche Argumente. Zudem steht dem Klub ein weiterer Umbruch ins Haus, zahlreiche Stammspieler könnten zur neuen Spielzeit nicht mehr da sein.

Besiktas zeigt angeblich Interesse an Hertha-Stürmer Tabakovic

Reese, der 2023/24 mit neun Toren und 18 Vorlagen eine der Lichtgestalten im Team der Berliner war, soll es auf den Zettel einiger deutscher und englischer Erstligisten geschafft haben. Eine offizielle Offerte liegt Hertha BSC nach "kicker"-Angaben zwar noch nicht vor, der Poker um den 26-Jährigen dürfte die Hauptstädter aber noch länger beschäftigen, urteilte das Fachmagazin. Zuletzt hieß es, sogar der BVB gehöre zu den Klubs, die Reese im Visier haben.

Unklar ist auch, wie es mit Torschützenkönig Haris Tabakovic an der Spree weitergeht. Der 29-Jährige hatte frühzeitig erklärt, ein weiteres Jahr für die Hertha stürmen zu wollen. Laut "Sport Bild" zeigt nun jedoch der türkische Erstligist Besiktas Interesse.

Tabakovic, bis 2026 an den Klub gebunden, könnte der Hertha letztlich ebenfalls eine Ablösesumme einbringen.