Enthüllt: Younes-Deal von langer Hand geplant

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Amin Younes will beim FC Schalke 04 durchstarten

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat kürzlich die Verpflichtung von Ex-Nationalspieler Amin Younes bekannt gegeben. Nun kommen weitere Hintergründe zum Deal ans Licht.

Amin Younes will einen neuen Anlauf im deutschen Fußball wagen, beim FC Schalke 04 hat er einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet. Schon im April war der inzwischen 30-Jährige in Gelsenkirchen ins Training der zweiten Mannschaft der Königsblauen eingestiegen, dort konnte er offenbar die sportlichen Verantwortlichen von seinem Können überzeugen.

Doch wie "Sport Bild" nun enthüllt: Dass Younes sich im S04-Training beweisen durfte, geht auf Wunsch des neuen Kaderplaners Ben Manga zurück - der zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht offiziell im Amt war. Manga soll Younes gar im Vorfeld damit gelockt haben, einen Profivertrag ab Sommer bei Schalke 04 zu bekommen. Der Deal sei demnach quasi schon im April klar gewesen.

Auf Schalke hat der Offensivspieler nach Angaben des Fachblatts einen leistungsbezogenen Vertrag unterzeichnet. Sollte Younes in seiner Debüt-Saison in Gelsenkirchen kaum Einsätze erhalten, zähle er zu den "Kleinverdienern" im Kader, heißt es in dem Bericht. Spielt er regelmäßig, mache das sich im Umkehrschluss auch auf seinem Konto bemerkbar.

FC Schalke 04 hat hohe Erwartungen an Younes

Die Erwartungen an den Angreifer sind beim Revierklub allerdings durchaus hoch.

"Amin ist ein Offensivkünstler, der herausragende spieltechnische Fähigkeiten besitzt. Er hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass er den unbedingten Willen hat, physisch wieder auf ein top Niveau zu kommen, um noch einmal im Lizenzbereich anzugreifen", hatte S04-Sportdirektor Marc Wilmots im Zuge der Bekanntgabe der Verpflichtung zu Protokoll gegeben: "Sein Ehrgeiz, seine Anpassungsfähigkeit und seine Leistungen haben uns beeindruckt, sodass wir ihm diese Chance geben wollen."

Younes war bereits seit vergangenem Sommer ohne Klub, zuletzt stand er bei Al-Ettifaq aus Saudi-Arabien unter Vertrag. Eine Ablöse wird für den FC Schalke 04 daher nicht fällig.