FC Bayern verleiht Shootingstar erneut nach Leverkusen

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Hess

Karolina Lea Vilhjalmsdottir hat beim FC Bayern verlängert, bleibt aber in Leverkusen

Gute Nachrichten für den FC Bayern - und für Bayer Leverkusen: Karolina Lea Vilhjalmsdottir hat in München vorzeitig verlängert, bleibt der Werkself aber ein weiteres Jahr auf Leihbasis erhalten.

Am Mittwoch bestätigten die beiden Bundesligisten den Deal. Vilhjalmsdottir steht beim FC Bayern nun bis 2026 unter Vertrag, wird 2024/2025 allerdings erneut für Leverkusen auflaufen.

Die offensive Mittelfeldspielerin aus Island war Anfang 2021 in München aufgeschlagen. Nach 34 Einsätzen im Bayern-Dress wurde Vilhjalmsdottir an Bayer verliehen, wo sie in 25 Pflichtspielen fünf Mal traf.

"Wir sind sehr glücklich, dass Karolina ihren Vertrag bei uns bis 2026 verlängert hat. Sie hat sich im vergangenen Jahr in Leverkusen sehr gut weiterentwickelt und hat eine starke Saison gespielt", wurde Bayerns Frauen-Abteilungsleiterin Bianca Rech zitiert.

Man habe "in einem intensiven Austausch besprochen", dass regelmäßige Spielpraxis für die 22-jährige "auch in Zukunft wichtig sein wird". Vilhjalmsdottirs Verbleib bei Bayer sei deshalb "ein bedeutender Schritt in ihrer Entwicklung".

✍️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ✅



Karólína Lea #Vilhjálmsdóttir hat ihren Vertrag mit dem FC Bayern verlängert und wird für eine weitere Saison an Bayer 04 Leverkusen verliehen.



🗞️Alle Infos 👉 https://t.co/4U8KSIxTrh#FCBayern #FCBFrauen #MiaSanMia pic.twitter.com/cN1f2UKr04 — 🏆 MEISTERINNEN 🏆 (@FCBfrauen) 19. Juni 2024

Ob die Nationalspielerin im kommenden Jahr beim amtierenden deutschen Meister eingeplant wird, ist unklar.

Vom FC Bayern zu Bayer: Vilhjalmsdottirs "Herzenswunsch" wird erfüllt

Vilhjalmsdottir ist froh, in ihrem gewohnten Umfeld in Leverkusen weitermachen zu können.

"Für mich hat es hier mit den Mädels und dem Staff von Anfang an gepasst. Ich durfte sofort eine wichtige Rolle im Team einnehmen, habe mich als Spielerin weiterentwickelt und gelernt, mehr Verantwortung zu übernehmen", erklärte die Isländerin.

Es sei ihr "Herzenswunsch" gewesen, "noch ein Jahr zu bleiben", ergänzte sie.

Leverkusens Sportlicher Leiter Achim Feifel bezeichnete Vilhjalmsdottir als "extrem belebendes Element", das sich "auch menschlich bestens in die Mannschaft eingefügt" habe.

Entsprechend glücklich sei man, sich "mit dem FC Bayern auf eine erneute Leihe geeinigt" zu haben. "Alle Beteiligten werden weiterhin davon profitieren", prophezeite Feifel.