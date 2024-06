Davies-Ersatz: Neuer Name beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/KURT DESPLENTER

Bald beim FC Bayern wiedervereint? Vincent Kompany und Ex-BVB-Profi Sergio Gómez

In den Geschäftsräumen des FC Bayern wird derzeit mit Hochdruck am Kader für die kommende Saison gearbeitet. Der Kreis der möglichen Neuzugänge ist groß. Mittlerweile soll sich auch ein früherer Schützling von Trainer Vincent Kompany und ehemaliger Profi des BVB auf der Liste der Spieler befinden, die für einen Transfer zum Rekordmeister infrage kommen.

Die Linksverteidiger-Position beim FC Bayern ist eine, auf der sich eher früher als später etwas tun wird. Eine Vertragsverlängerung mit Alphonso Davies gilt mittlerweile als nahezu ausgeschlossen. Die Frage ist, ob der Kanadier schon in diesem Sommer wechselt oder doch erst 2025.

Trotz der Verpflichtung von VfB Stuttgarts Hiroko Ito, der in der Verteidigung sowohl innen als auch links agieren kann, sucht der Tabellendritte der abgelaufenen Saison Medienberichten zufolge Ersatz.

Theo Hernández würden die Münchner gerne aus Mailand holen, doch der Franzose ist wohl zu teuer. 80 bis 100 Millionen soll Milan für den EM-Teilnehmer fordern. Und weil der Preis so hoch ist, müssen sich Max Eberl und Co. zwangsläufig auch nach günstigeren Alternativen umsehen. Eine davon sollen sie nun bei Manchester City entdeckt haben.

Holt der FC Bayern einen Ex-BVB-Profi als Davies-Ersatz?

Wie der spanische Radiosender "Cope" berichtet, ist Ex-BVB-Profi Sergio Gómez in das Visier des FC Bayern geraten. Der Linksverteidiger ist bei ManCity außen vor und wünscht sich dem Vernehmen nach einen Wechsel.

Hinzu kommt: Kompany und Gómez haben eine gemeinsame Vergangenheit. In der Saison 2021/22 arbeiteten sie gemeinsam beim RSC Anderlecht. Dort zählte der Linksverteidiger unter dem neuen Bayern-Trainer zum absoluten Stammpersonal und spielte in allen 34 Saisonspielen von Beginn an. Diese alte Liebe könnte nun offenbar wieder neu entfacht werden.

Pep will Gómez nicht zum FC Bayern ziehen lassen

Dem Bericht zufolge gestaltet sich ein Gómez-Transfer für die Münchner allerdings nicht so einfach. Zum einen soll der spanische Erstligist Real Sociedad schon in die Verhandlungen mit dem 23-Jährigen eingestiegen sein. Zum anderen will ManCity den Spieler eigentlich gar nicht abgeben - erst recht nicht an einen Verein, der in der kommenden Saison höchstwahrscheinlich ebenfalls um die Champions-League-Krone kämpft.

Pep Guardiola und Co. sind dem Bericht zufolge zudem überzeugt davon, dass Gómez in Zukunft noch eine gute Rolle spielen kann. Aus diesem Grund denken sie in Manchester angeblich lediglich über ein Leihgeschäft nach. Alternativ komme auch ein Transfer mit einer Rückkauf-Option infrage, heißt es.

Gómez selbst hat im Laufe seiner Karriere bereits Spuren in Deutschland hinterlassen - allerdings nur sehr kleine. Anfang 2018 wechselte er vom FC Barcelona zu Borussia Dortmund. Dort spielte er, damals noch als zentraler Mittelfeldspieler, aber keine große Rolle. Nach nur zwei Bundesliga-Einsätzen und eineinhalb insgesamt enttäuschenden Jahren brach er seine Zelte beim BVB ab und wechselte nach Spanien.

Im Sommer 2022 wurde er schließlich von ManCity verpflichtet. Für den englischen Meister lief Gómez seitdem in 38 Pflichtspielen auf.