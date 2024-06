Hauptsponsor-Thema für Schalke 04 "ärgerlich"

IMAGO/Sportfoto Zink / Melanie Zink

Welcher Sponsor firmiert zur neuen Saison auf dem Trikot des FC Schalke 04?

Schon im vergangenen Sommer musste Zweitligist FC Schalke 04 lange nach einem Hauptsponsor suchen, am Ende sprang die Brauerei Veltins auch aus Verbundenheit zum Revierklub ein. Dass das Thema rund um die Königsblauen nun erneut schwelt, ist aus Sicht von Finanz-Vorständin Christina Rühl-Hamers unglücklich.

Nach einer Saison hat Veltins das Engagement beim FC Schalke 04 wie geplant wieder beendet, wenngleich die Knappen gerne mit der Brauerei weitergearbeitet hätte. Der Trikotverkauf hatte in der vergangenen Spielzeit spürbar angezogen.

Da der Klub ohnehin nach neuen Einnahmequellen suchen muss, um den wirtschaftlichen Turnaround zu schaffen, hat die Suche nach einem neuen Hauptsponsor eine große Bedeutung. "Grundsätzlich habe ich lieber früher als später einen Hauptsponsor", sagte Christina Rühl-Hamers, im Vorstand des FC Schalke 04 zuständig für den Bereich Finanzen, im Gespräch mit "WAZ".

Klar sei aber auch: "Wir wollen nicht zu jeder Summe abschließen, wollen den richtigen Partner finden."

"Ärgerlich": FC Schalke 04 erneut ohne Sponsor

Während Schalke 04 die Suche nach Sponsoren in der Vergangenheit selbstständig angegangen ist, arbeitet der Klub inzwischen mit der Vermarktungsagentur Sportfive zusammen. "Die Zusammenarbeit ist aus meiner Sicht gut gestartet. Es benötigt Anlauf, da wir den Job sehr lange allein gemacht haben und nun ein Partner an unserer Seite ist", so Rühl-Hamers.

Dennoch sei es "ärgerlich", dass die Hauptsponsor-Suche auf Schalke wieder ein Thema ist "und alle darüber reden". Bis zum Ligastart will man spätestens eine Lösung gefunden haben.

In der vergangenen Saison mussten die Spieler des FC Schalke 04 aufgrund des fehlenden Hauptsponsors mit "Schalke 04" auf der Brust die Testspiele bestreiten. Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann hatte jüngst gegenüber "Sky" erklärt, dass auch in diesem Jahr die Marktlage schwierig sei.