Ex-Teamkollege: Diskussion um Manuel Neuer ist "Nonsens"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Manuel Neuer sicherte dem DFB-Team den Sieg gegen Ungarn

Mit mehreren Glanzparaden sicherte Manuel Neuer dem DFB-Team gegen Ungarn den 2:0-Sieg. Zuvor stand der Keeper des FC Bayern mehrfach in der Kritik, weil ihm der ein oder andere Lapsus unterlief. Ex-Bayern-Star Holger Badstuber ist von seinem ehemaligen Mitspieler begeistert und hält die Diskussionen um den Routinier für "Nonsens".

Bereits in der ersten Spielminute gegen Ungarn musste Manuel Neuer das erste Mal eingreifen. Auch in der Folge war der Keeper des FC Bayern stets auf der Höhe. Beim Szoboszlai-Freistoß (26.) und Orban-Kopfball (45.) reagierte der DFB-Routinier ebenfalls herausragend. Für seine Leistung bekam er daher die Note 2,0 von sport.de.

Sein ehemaliger Mitspieler Holger Badstuber kürte den gebürtigen Gelsenkirchener in seiner EM-Kolumne für "Sport1" daher zum Spieler des Spiels. "Ihm gebührt ganz großer Respekt! Was dieser Mann leistet, nach diesen schweren Rückschlägen, ist einfach nur grandios", so der ehemalige Bayern-Verteidiger.

Nationalmannschaft: Badstuber versteht Neuer-Diskussion nicht

Die Diskussionen, ob Neuer noch das Zeug zur Nummer eins in der Nationalmannschaft hat, dürften damit zumindest vorerst abebben. Zuletzt hatte der 38-Jährige mehrfach gepatzt. Beim Bundesliga-Abschluss gegen die TSG Hoffenheim sah der ehemalige Schalker bei mehreren Gegentreffern nicht gut aus. Das 0:1 gegen Griechenland bei der EM-Generalprobe ging voll auf seine Kappe.

Badstuber, der Neuer aus gemeinsamen Zeiten in München und im DFB-Team bestens kennt, konnte die Aufregung um den Weltmeister von 2014 nicht verstehen. "Er ist einer der größten Torhüter, die es je gegeben hat. Sämtliche Zweifel und Diskussionen, die immer wieder fallen, sind Nonsens", erklärte er: "Die Null stand - das war zu einem großen Teil ihm zu verdanken."

Für das DFB-Team war es die erste weiße Weste in einem Pflichtspiel seit November 2021. Damals hatte das Team mit 9:0 gegen Liechtenstein gewonnen.