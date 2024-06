Verbleib oder Abgang? Moukoko trifft Zukunftsentscheidung

IMAGO/Revierfoto

Bleibt Youssoufa Moukoko beim BVB?

Verlässt das einstige Wunderkind Youssoufa Moukoko Borussia Dortmund in diesem Sommer? Auch in der abgelaufenen Saison gelang dem 19-Jährigen der Durchbruch beim BVB nicht. Nun ist auch noch sein Mentor Edin Terzic weg. Moukoko hat mittlerweile wohl eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen.

Als junger Teenager schoss Youssoufa Moukoko im BVB-Trikot in den Jugendklassen die gegnerischen Tornetze kaputt, wurde gleich fünf Mal Torschützenkönig, 2021 zudem U21-Europameister, doch bei den Profis hapert es weiter beim mittlerweile 19-Jährigen. Schon im letzten Jahr waren Gerüchte aufgekommen, dass Moukoko die Schwarz-Gelben (mindestens auf Zeit) verlassen könnte, um an anderer Stelle Spielpraxis zu sammeln und seine Karriere in Gang zu bringen.

Doch Moukoko blieb und erlebte auch 2023/24 eine Saison mit viel Luft nach oben. Zwei Bundesliga-Einsätze über 90 Minuten in der Schlussphase verschleiern ein wenig die geringen Gesamt-Einsatzminuten (628) des Stürmers im Oberhaus.

Im Winter wurde deshalb sogar über einen Wechsel zum 1. FC Köln spekuliert, Gerüchte, die die "Ruhr Nachrichten" nun bestätigten. Laut der Zeitung hatte Moukoko sogar bereits einer Leihe zugestimmt, der Transfer soll dann aber an den finanziellen Rahmenbedingungen gescheitert sein.

Geht Moukoko also nun in diesem Sommer den Schritt zu einem anderen Klub? Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" nicht. Dass sein einstiger Mentor Edin Terzic nicht mehr BVB-Coach ist, sondern Nuri Sahin übernommen hat, soll Moukoko demnach als "große Chance" begreifen. Der Offensivmann will bei seinem Jugendklub neu angreifen und sich erneut beweisen.

BVB: Moukoko will es auch mit Guirassy aufnehmen

Das gilt auch, wenn der BVB den anvisierten Transfer von Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart unter Dach und Fach bringt. Dann wird das Überangebot im BVB-Angriff zwar noch größer, doch weil Moukoko als kleiner, wendiger Stürmer ein anderes Spielerprofil als die Kollegen ist, geht die Zeitung ohnehin davon aus, dass eher Sébastian Haller gehen muss.

Blieben also "nur noch" Füllkrug und Guirassy als Konkurrenz im Angriff, mit der Moukoko, der dem Bericht nach gerade Sonderschichten schiebt, es aufnehmen will.