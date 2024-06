Gladbach-Keeper vor Wechsel nach München

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Derix

Jan Olschowsky wechselt wohl von Gladbach nach München

Fünf Torhüter stehen aktuell im Profi-Kader von Borussia Mönchengladbach - eindeutig zu viele. Ein Keeper wird die Gladbacher nun offenbar verlassen. Ihn zieht es nach München - allerdings nicht zum FC Bayern.

Stattdessen steht Top-Talent Jan Olschowsky laut "Sportbild" vor einer Leihe zu Drittligist 1860 München. Der 22-Jährige sehe in Gladbach aktuell keine Perspektive, an Jonas Omlin vorbei zu kommen und sich einen Stammplatz zu erkämpfen. Daher wolle er nun den Umweg über einen anderen Verein nehmen, heißt es.

Bei den Löwen ist Olschowsky dem Bericht zufolge als Nummer eins eingeplant. Im kommenden Sommer soll und will er dann - Stand jetzt - nach Gladbach zurückkehren und im engen Konkurrenzkampf im Tor neu angreifen.

Zwischen den Pfosten gibt es in Gladbach derzeit ein Duell um den Nummer-eins-Statuts: Platzhirsch ist Kapitän Omlin, Herausforderer der 26 Jahre alte Moritz Nicolas. Er vertrat den lange verletzten Omlin in der abgelaufenen Saison in 30 Pflichtspielen - und überzeugte. Belohnt wurden seine Leistungen mit einer Vertragsverlängerung bis 2029.

Gladbach-Verlängerung war "Riesenchance" für Jan Olschowsky

Zwei Jahre vorher läuft Olschowskys Kontrakt in Gladbach aus. Der Youngster, der aus der eigenen Jugend stammt und als große Nachwuchshoffnung gilt, hatte dieses Arbeitspapier im Februar 2023 unterzeichnet.

"Sportlich ist es eine Riesenchance für mich, mich bei diesem Verein weiterzuentwickeln und jeden Tag mit sehr guten Spielern zu trainieren. Dazu kommt die Perspektive, langfristig in Mönchengladbach die Nummer 1 werden zu können und Spiele zu bekommen. Das alles hat für die Verlängerung gesprochen", sagte er damals. Rund anderthalb Jahre später hat sich seine Situation aber etwas verkompliziert.

Neben Omlin, Nicolas und Olschowsky gehören auch Maximilian Brüll und Dauerbrenner Tobias Sippel zum Gladbacher Torwart-Quintett.