HSV arbeitet offenbar an Abwehr-Umbruch

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Moritz Heyer ist einer der Verkaufskandidaten beim HSV

Der Hamburger SV geht in seine siebte Zweitligasaison. Mit Steffen Baumgart soll die Rückkehr in die Erstklassigkeit nun endlich gelingen. Weitreichende Veränderungen in der Abwehr sollen die Chancen auf den Aufstieg erhöhen. Gleich drei Profis dürfen die Hansestadt daher wohl verlassen.

Aktuell steht Steffen Baumgart beim HSV ein Überangebot im Abwehrzentrum zur Verfügung. Als Kapitän dürfte Sebastian Schonlau gesetzt sein. Für die Stelle an der Seite des ehemaligen Paderborners gibt es reichlich Bewerber. Neben Guilherme Ramos stehen auch die Leih-Rückkehrer Valon Zumberi und Jonas David bereit. Auch Rechtsverteidiger Moritz Heyer kann dort auflaufen.

Hinzu kommt, dass die Leihe von Dennis Hadzikadunic laut "kicker" wohl verlängert wird. Der 25-Jährige steht eigentlich noch beim FK Rostov in Russland unter Vertrag. Aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine kann der Innenverteidiger aber ein weiteres Jahr gebührenfrei ausgeliehen werden. Die Gespräche verlaufen positiv, so das Fachmagazin. Bis zum Samstag soll wohl Klarheit herrschen.

Hamburger SV: Drei Verteidiger wohl ohne Zukunft

Und dann wäre da noch Mario Vuskovic, der seit November 2022 wegen eines angeblichen Dopingvergehens zum Zuschauen verdammt ist. Die Entscheidung des CAS wird mit Spannung erwartet. Wird der Profi freigesprochen, ist er fest in der Innenverteidigung eingeplant, berichtet der "kicker".

Sollten Hadzikadunic und Vuskovic dem HSV zu Beginn der neuen Spielzeit zur Verfügung stehen, ist der Sportzeitschrift zufolge für Zumberi und David kein Platz mehr. Die Zukunft der Leih-Rückkehrer an der Elbe sei "höchst fraglich". Beide konnten bei ihren Leih-Klubs in der abgelaufenen Saison keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Auch Heyer hat wohl nur dann eine Zukunft beim HSV, wenn Hadzikadunic doch nicht am Volkspark gehalten werden kann. Baumgart hatte für den ehemaligen Osnabrücker nach seinem Amtsantritt kaum Verwendung, gerade einmal 17 Einsätze stehen in der Saisonbilanz des Defensiv-Allrounders.