IMAGO/Moritz Mueller

Läuft Bernardo Silva bald im Trikot des FC Bayern auf?

Neuer Trainer, neue Wünsche, neuer Superstar? Der FC Bayern nimmt unter Vincent Kompany angeblich den nächsten großen Namen ins Visier und beschäftigt sich englischen Medien zufolge mit der Verpflichtung eines Leistungsträgers von Manchester City.

Wie der "Daily Star" am Sonntagabend berichtete, hat der FC Bayern eine mögliche Verpflichtung von ManCity-Star Bernardo Silva noch nicht aufgegeben. Demnach sind die Münchner gewillt, die Ausstiegsklausel im Vertrag des Portugiesen in Höhe von 50 Millionen Pfund zu ziehen.

Neu ist die Silva-Spur zum deutschen Rekordmeister nicht. Bereits Ende April wurde der 29-Jährige mit einem Wechsel an die Säbener Straße in Verbindung gebracht. Zwischenzeitlich beruhigte sich die Gerüchteküche dahingehend wieder, doch mit der Einstellung von Vincent Kompany wird das Thema nun wieder hochgekocht.

Kompany macht sich für Silva-Wechsel zum FC Bayern stark

Laut "Daily Star" betrachtet Kompany seinen früheren Teamkollegen - beide spielten zwei Jahre gemeinsam in Manchester - als ideales Puzzlestück für den Neuaufbau der Münchner Mannschaft. Silva kommt in der Mannschaft von Pep Guardiola vornehmlich im offensiven Mittelfeld zum Einsatz, weicht aber regelmäßig auch auf den rechten Flügel aus. Sein Vertrag in Manchester läuft noch bis zum Sommer 2026.

Dass Silva den höchsten Ansprüchen genügt, stellte der portugiesische Nationalspieler in den letzten Jahren im himmelblauen Trikot regelmäßig unter Beweis. Unter Guardiola zählte er auch in der vergangenen Saison zu den unumstrittenen Stammspielern.

Seit seinem Wechsel aus Monaco im Sommer 2027 gewann der Portugiese im Trikot von Manchester City sechs englische Meistertitel, zwei Mal den nationalen Pokal, drei Mal den Liga-Pokal sowie zwei Mal den nationalen Supercup. Dazu wurde er mit dem Team im Jahr 2023 Champions-League-Sieger, Klub-Weltmeister und UEFA-Supercup-Sieger.