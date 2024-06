Deutliche Zweifel an Manuel Neuer: "Über seinen Zenit"

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Trotz Formkrise beim FC Bayern im DFB-Team gesetzt: Manuel Neuer

Sonderlich viel Rückenwind hat Manuel Neuer vom FC Bayern nicht mit zur EM gebracht, dennoch ist der Routinier unter Bundestrainer Julian Nagelsmann weiterhin die unumstrittene Nummer eins der Nationalmannschaft. Ein früherer Bundesliga-Keeper sieht die Zeit für eine Wachablösung gekommen.

Im bisherigen Turnierverlauf hat Manuel Neuer das Vertrauen von Julian Nagelsmann durchaus gerechtfertigt. Nach einem schwachen Saisonendspurt beim FC Bayern präsentierte sich der Schlussmann in den deutschen Gruppenspielen gegen Schottland (5:1), Ungarn (2:0) und die Schweiz (1:1) überwiegend sicher.

Jörg Stiel, einst Stammtorwart bei Borussia Mönchengladbach, hat trotzdem das Gefühl, dass sich Neuers bewegte Karriere dem Ende zuneigt.

Auf die Frage, ob der 38-Jährige nach seinem Unterschenkelbruch im Winter 2022 mittlerweile "wieder der Alte" sei, entgegnete Stiel im Interview mit "ran": "Nein, das würde ich nicht sagen. So eine Verletzung, wie er sie hatte, steckst du nicht einfach so weg. Nicht in dem Alter."

Darüber hinaus sei Neuer aber auch "ein bisschen diese Selbstverständlichkeit abhandengekommen, dieses Unbezwingbare, dieses Unwiderstehliche", merkte der Eidgenosse an. Er habe "doch den einen oder anderen Fehler gemacht".

FC Bayern: Ist Manuel Neuer "über seinen Zenit"?

Stiel betonte, dass Neuer zwar "nach wie vor einer der besten Torhüter der Welt" sei, heutzutage jedoch regelmäßig "Unterstützung" brauche.

Mehr noch: "Ich glaube, dass Neuer über seinen Zenit ist. Vor zehn Jahren bei der Weltmeisterschaft war das noch etwas ganz anderes, da war er im besten Alter für einen Torhüter."

Vor der EM war öffentlich über einen Machtwechsel im deutschen Kasten diskutiert worden, einige Experten forderten Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona als Nummer eins. Bundestrainer Nagelsmann hielt Neuer allerdings die Treue.

Mit der DFB-Auswahl trifft Neuer am kommenden Samstag (21:00 Uhr) im Achtelfinale der Europameisterschaft auf Dänemark. Gegen die Skandinavier ist Gastgeber Deutschland klarer Favorit.